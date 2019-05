Chorkonzert auf Sylt : „Gospelcontakt“ singt in St. Nicolai

Am 18. Mai tritt ein Gospelchor aus dem Raum Hannover in Westerland auf.

von shz.de

12. Mai 2019, 18:37 Uhr

Westerland | Am kommenden Sonnabend, 18. Mai, gastiert der deutschlandweit bekannte Gospelchor „Gospelcontakt“ in der Westerländer Stadtkirche St. Nicolai.

Der 2007 gegründete Chor setzt sich aus etwa 25 Sängerinnen und Sängern aus verschiedenen Gemeinden in Hannover und Umgebung zusammen und gilt als einer der besten Gospelchöre in Deutschland. Mit dabei wird auch die Begleitband des Chores sein, die sich aus professionellen und semiprofessionellen Musikern zusammensetzt. Die Leitung hat der Musiker Darius Rossol, der seit über 20 Jahren Konzerte und Seminare gibt, sowie als Pianist und Sänger in unterschiedlichen Formationen auftritt. Seine begeisternde Art überträgt sich auf Chor, Musiker und Publikum. In der Stadtkirche wird „Gospelcontakt“ dem Publikum einen Teil seines reichhaltigen Repertoires von traditionellem Gospel über afrikanische Rhythmen, Swing, Jazz, bis hin zur großen Palette des Modern Gospel präsentieren.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr (Einlass ab 17.15 Uhr). Der Eintritt beträgt 12, ermäßigt 10 Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Karten gibt es an Sylter Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.