„Gospel ist für alle da“

Der Gospelchor „Island Voices“ ist für viele Mitglieder Familienersatz / Seit kurzem wird der Chor durch einen Förderverein unterstützt

Wenningstedt | Langsam füllt sich der Saal, das Stimmengewirr nimmt zu, fröhliches Gemurmel von allen Seiten ist zu hören. Dann, plötzlich, wird es still – Renate Henke spielt den ersten Ton und der Chor beginnt zu singen.

Wörtlich übersetzt bedeutet Gospel „Frohe Botschaft“ – für die Chorleiterin steckt jedoch viel mehr dahinter: „Gospel ist die freie Art seine Gefühle zu singen“, erklärt die Kielerin. „Es ist freie Emotion – man zeigt sich ganz.“

Der Gospel-Chor „Island Voices“ besteht bereits seit gut 15 Jahren. Renate Henke übernahm damals den kleinen Chor, bestehend aus acht Frauen. Schon bald zählte er an die 50 Mitglieder. Vier Jahre mussten die „Island Voices“ auf ihre beliebte Chorleiterin verzichten, bis Henke 2015 zurück auf die Insel zu ihrem Chor kam.

Seit kurzem unterstützt ein Förderverein die Arbeit der „Island Voices“. Fortbildungen, Stimmbildung, Equipment und Workshops können dadurch finanziert werden. „Wir holen uns große Leute aus aller Welt, von denen wir lernen können“, so Renate. „Davon profitieren wir sehr: wir fangen Feuer, das bringt uns weiter.“ Im Frühling kommt „einer der besten Gospeltrainer Deutschlands“ auf die Insel. Micha Keding gibt einen dreitägigen Workshop, der – zur Freude von Renate Henke – in einem Konzert in der Friesenkapelle endet. „Denn der Gospel gehört eigentlich in die Kirche. Das ist seine Zone, in der er schwimmt wie ein Fisch.“

Der Förderverein gewährt Planungssicherheit. Auch was die Fahrt in die Partnergemeinde Sorquitten angeht. Für die Chormitglieder ist es wichtig, die Partnerschaft der beiden Gemeinden zu stärken. „Der Gospel ist eine Säule in der Partnerschaft“, findet Henke – denn Musik schafft Gemeinschaft.

Ihren Beruf als Krankenschwester hat sie 2015 aufgegeben. Seitdem ist sie selbstständig und hat mittlerweile die Leitung dreier Chöre übernommen. Die „Island Voices“ bleiben für die Kielerin jedoch etwas Besonderes: „Dieser Chor ist meine Familie. Wir sind mehr als Freunde und das ist wunderschön.“

„Der Gospel ist für alle da.“ Bei den Proben ist jeder herzlich willkommen, denn mit seinen 55 Mitgliedern ist der Chor noch lange nicht voll. Manchmal kommen auch ältere Leute oder Menschen im Rollstuhl, die in anderen Chören nicht aufgenommen wurden. Dabei seien es gerade diese Stimmen, die ein Chor braucht, findet Renate. „Gerade die Stimmen der Älteren haben eine Tiefe und Wärme der Resonanz, bei der wir nicht mithalten können.“ Es sei die Lebenserfahrung, die eine solche Resonanz formt.

Die wöchentlichen Treffen scheinen mehr zu sein als eine Chorprobe – viel mehr bietet der Gemeindesaal des Wenningstedter Pastorats donnerstags einen Rückzugsort: „Wenn man sich nicht danach fühlt, dann muss man nicht mitsingen. Manchmal sitzen Leute auch einfach nur da und hören zu – das kann schon helfen“, berichtet Andrea Giemza. Sie selbst hat schon oft erlebt, welche Wirkung das gemeinsame Singen in schweren Zeiten auf die Mitglieder des Chors haben kann. „Hier wird gelacht und auch mal geweint“, erzählt sie. „Für viele von uns ist der Chor ein Familienersatz.“ Die Chorleiterin berichtet von Chormitgliedern, die geknickt zur Probe kommen und mit einem Strahlen nach Hause gehen: „Hier lernt man loszulassen“, erklärt sie. „Der Gospel schenkt viele Momente, die dem Menschen helfen, mit seinem Leben zurecht zu kommen. Gospel ist große Harmonie.“

Andrea Giemza fasst die Philosophie der Gruppe zusammen: „Unser Anspruch gilt nicht nur der Professionalität, hauptsächlich geht es um den Spaß“. Und das merkt man: Sobald Renate Henke anfängt zu spielen, kommt Bewegung in den Raum. Die Sänger stehen auf, wiegen sich im Takt der Musik, klatschen und strahlen. Selbst im kleinen Gemeindesaal des Pastorats merkt man plötzlich, was Renate Henke meint, wenn sie sagt, dass es wichtiger ist die Töne zu fühlen, als sie zu treffen und, dass man im Gospel nur über seine Gefühle den richtigen Klang finden kann.