Kolumne : Golfkrieg – endlich auch auf Sylt

Manfred Degen: Alles ist Sylt! ... man muss nur richtig lesen.

von shz.de

01. Februar 2019, 18:32 Uhr

Umfangreich berichtet Spiegel Online über im Meer gelandete Golfbälle. Wissenschaftler der Stanford University erstellten eine Studie über den Golfball-Plastik-Schadstoffeintrag in die Weltmeere. Doch die wichtigen Informationen zu dieser Umweltkatastrophe beziehe ich grundsätzlich aus den Leserbriefen, den Foren zur Berichterstattung. Ein Leser wies erschrocken darauf hin, dass der zusätzliche Meeresspiegel-Anstieg durch die versenkten Golfbälle auch die Nordseeküste gefährde. Klar, es hängt ja alles zusammen. Er empfahl, verstärkt in den Deichschutz zu investieren und das alles durch eine zusätzliche Steuer auf Golfbälle zu finanzieren.

Doch - was sagt Robert Habeck dazu? Und wie wird er uns das zukünftig mitteilen? Gibt es einen Brennpunkt nach der Tagesschau? Wird Plasberg eine Sendung zu dem Thema machen? Sollte man die Europawahl verschieben, den Brexit abblasen, die Sommerzeit beibehalten? Dieselkrise?!? Vorbei. Jetzt ist Golfkrieg!

Hongkong hat eine Ausdehnung von 1100 qkm, ist also elfmal so groß wie Sylt. Das verrät uns die Nachrichtenagentur AFP. In der asiatischen Sonderwirtschaftszone leben sieben Millionen Menschen. Runtergerechnet auf die 100 qkm Sylt wären das so bummelig 640 Tausend Syltfriesen. Da ist bei uns auf der Insel also noch Luft nach oben – im ersten und übertragenen Sinne des Wortes. 97 Prozent der Einwohner Hongkongs nutzen öffentliche Verkehrsmittel und sind im Durchschnitt nach elf Minuten am Arbeitsplatz! Achtung, Deutsche Bahn und Sven Paulsen: Elf Minuten!! Das ist doch mal eine Herausforderung! Wenn Sie jetzt aber einwenden, dass schon alle Belastbarkeitsgrenzen hier auf Sylt überschritten sind, entgegne ich, dass wir das Grundrecht auf die freie Wahl des Aufenthaltsortes nicht verletzen dürfen. Sonst gründet die Deutsche Umwelthilfe noch eine Deutsche Wohnhilfe und dann kann jede Festlands-Knalltüte auf dem Rechtsweg Sylter werden.

Die Feuerwehr ist da, wenn man sie braucht. Wir können uns auf sie verlassen. Gut, dass wir sie haben. Jetzt wird in der Sylter Politik diskutiert, wie man „Danke“ sagen kann. Das entnahmen wir der Sylter Rundschau. Ein Vorschlag lautet: Die Blaulichttruppe und ihre Angehörigen bekommen freien Eintritt für die Sylter Welle. Eine gute Idee – ein Zeichen der Wertschätzung. Doch die Genossen sagen: Uii, 1000 Berechtigte können dann jeden Tag in die Sylter Welle. Den Freischein wolle man lieber nicht geben. Bestätigt sich hier die Einschätzung, dass die Roten nicht mit Zahlen umgehen können? Die Auflösung: Wenn 1000 Ehrenämtler berechtigt wären, würden das nicht mehr als 500 in Anspruch nehmen. Und das vielleicht viermal im Jahr. Das sind dann 2000 Sylter-Welle-Besuche. Verteilt auf 364 Tage sind das acht Rettungssanitäter oder Löschmeister am Tag. Also – verteilt über die Öffnungszeit badet da immer nur einer!

Liebe SPD Sylt – einfach mal locker bleiben.

Nachtrag: Die zukünftige Umwelt-Nobelpreisträgerin Greta Thumberg (16) aus Schweden dreht zur Zeit die Jugend Deutschlands auf Links. Wir müssen tatsächlich damit rechnen, dass die Sylt-Urlauber in diesem Sommer nicht mit dem Porsche Cayenne, sondern mit Lastenfahrrädern anreisen werden – gezwungen von ihren Kindern, den Freitags-Schulschwänzern. Alles wird gut.