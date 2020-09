Spende für Sylter Feuerwehr : Golfen für die Westerländer Jugendfeuerwehr

Guter Golfsport und 1000 Euro für die Jugendfeuerwehr Westerland.

von Jürgen Muhl

20. September 2020, 17:37 Uhr

Vorstandschef der Peter Wolters AG in Rendsburg, hatte seinen Freundeskreis zu einem 18 Loch-Turnier auf die Anlage des Marine Golfclub in Westerland eingeladen. 12 Akteure kämpften in Dreier-Flights um den Sieg. Einzel-Sieger wurde Markus Schweinsteiger (MGC Westerland, der teilweise mit 250 Meter langen Abschlägen glänzte und das übrige Feld hinter sich ließ. Anschließend rundete Udo Hieber die Startgeld-Einnahme auf 1000 Euro auf und übergab den Umschlag an Silja Fröhlich und Nieke Kruse von der Jugendfeuerwehr. Wehrführer Christian Fröhlich bedankte sich in einer kurzen Rede bei Hieber und seinen Golffreunden.