Jazz auf Sylt : Goldener Abschluss mit Klang und Musik

Martin Wind und Ulf Meyer spielten im Quartett im Keitumer Teekontor.

28. Oktober 2019, 16:33 Uhr

Keitum | Vor ausverkauftem Haus spielte am Sonntag im Teekontor Keitum das renommierte Musiker-Duo Ulf Meyer an der Jazz-Gitarre und Martin Wind am Kontrabass. Der Teekontor war eine Station ihrer Tour durch Norddeutschland, um Musikliebhabern ein ganz besonderes Erlebnis aus der Welt des Jazz – oder besser: den vielen Welten des Jazz – zu bieten, denn das Repertoire der beiden Vollblutmusiker reichte von klassischem Jazz, der in sanften Vibes mit sphärischen Klängen und viel Improvisationstalent durch den Saal waberte bis zum groovigen Sound, der druckvoll über die Ohren direkt in die Beine transportiert wurde, die daraufhin nicht mehr zu wippen aufhören wollten. Für das außerordentliche Vergnügen an diesem Abend brachten Wind und Meyer gleich zwei weitere Musiker mit auf die Bühne: Die Drums besetzte die lebende Schlagzeuglegende Alex Riel aus Kopenhagen. Als Vierter trat der aufsteigende Pianist Billy Test auf die Bühne. Der gebürtige Amerikaner aus Pennsylvania, oder wie Martin Wind es nannte: „out of the middle of nowhere“, gilt als aufstrebender Star in der deutschen Jazzszene und ist seit August 2018 ein festes Mitglied der WDR-Bigband in Köln.



Drei Jahrzehnte Musikerfahrung





In seiner melodischen Harmonie glänzte das Quartett und begeisterte die Zuschauer mit einer großen Auswahl an Songtiteln. Darunter waren Eigenkompositionen wie „The Soccerball“, das den Raum mit tiefen Klängen und hohen Tönen erfüllte. Komponiert wurde das Stück von Martin Wind, der damals hoffte, „zu einer WM damit zu punkten“. Passend dazu wirbelte Alex Riel über sein Schlagzeug, dass selbst seine Kollegen auf der Bühne ihm beeindruckt zusahen. Mit „Little Anna“ bewiesen der Gitarrist und der Bassist ihre langjährige Erfahrung, die sie im gemeinsamen Musizieren über 30 Jahre lang sammeln konnten. In ihrem Duett zeigten sie, wie beispiellos gut die beiden aufeinander eingespielt sind. In einem befreiten und fast schon hüpfenden Ton führten die Weltklasse-Musiker durch den Song, den sie bereits seit geraumer Zeit im Repertoire führen. Spätestens als Billy Test in „Groove Merchant“ die Melodie auf seinem Klavier aufgriff und in einer Solo-Einlage auf den Keys eine ganz eigene Interpretation erschuf, waren die Zuschauer gebannt und wippten im gefühlvollen Takt mit. Zum Ende hin gaben die vier Musiker leichtfüßige und romantisch anmutende Klänge zum Besten. Mit einem langanhaltenden Applaus lockten die begeisterten Zuschauer die Musiker ein weiteres Mal auf die Bühne, wo sie mit „Blues in a Closet“ von Oscar Pettiford eine weitere musikalische Facette zeigten. Mister Alex Riel führte zum Abschluss den wörtlich letzten Trommelschlag und verriet: „Wir hatten ein wundervolles Publikum und es hat mich sehr gefreut, hier zu spielen.“

Der gebürtige Flensburger Martin Wind perfektionierte nach dem Studium seine Jazzperformance in der Welthauptstadt New York. Mittlerweile doziert er seit über 20 Jahren an der New Yorker Universität in der Jazzabteilung und gibt sein Wissen und seine Erfahrung weiter. Gespielt hat er in Theaterstücken, in Studios und Filmen und kann in Amerika seine Leidenschaft für die Musik voll auskosten. Der Gitarrist Ulf Meyer, ebenfalls Flensburger, blieb unterdessen seiner Heimat erhalten und gilt als Ausnahme-Komponist, Arrangeur und Studiomusiker für cineastische Musik. Sein Musikstil ist stark von der skandinavischen Art, an Musik und Jazz heranzugehen, geprägt. Bis heute hat das melodische Folk-Element großen Einfluss auf sein Spiel. Alex Riel zeichnete bereits mit Größen wie Trompeter Harry Sweet Edison und Bassisten Eddie Gomez zusammen Studioaufnahmen auf und ergänzte an diesem Abend das Quartett. Mit fliegenden Fingern und erstaunlichem Talent komplettierte Billy Test die bekannten Musiker und begleitete den Abend am Klavier.

Für die Gastgeber Franziska und Wolfgang Zaeske war die Veranstaltung der goldene Abschluss eines gelungenen Jahres voller Kultur und Musik im Teekontor Keitum: „Es sind gerade die hochkarätigen Musiker, die die Gäste bei uns auf Sylt erleben wollen und auch in diesem Jahr hatten wir wieder Weltklasse-Stars auf der Bühne“, erklärte Wolfgang Zaeske. sc