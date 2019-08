Sylter Gesprächsabend : Glück ist ein Zuhause auf Sylt

In der Keitumer Kirche verriet Modedesigner Guido Maria Kretschmer, wie er auf die Insel kam.

von Ralf Henningsen

08. August 2019, 10:18 Uhr

Keitum | Glück ist ein Bumerang, sagt ein Sprichwort, und bei Guido Maria Kretschmer scheint es zu stimmen. Am Dienstag Abend stand der Modedesigner in der Keitumer Kirche Rede und Antwort und verriet den gut 200 Gästen, was ihn glücklich macht. Eine Frau aus den hinteren Kirchenreihen bedankte sich bei dem TV-Moderator: „Sie haben mein Herz erwärmt, als ich krank war. Das war mein Glück.“

Kretschmer hat viel zu erzählen – für Pastor Ingo Pohl ist er als Gesprächspartner ein Glücksgriff. Offen und authentisch gewährt der 54-Jährige gebürtige Münsteraner Einblicke in das Leben eines Modeschöpfers, der in seinem Nebenjob als TV-Moderator von „Shopping Queen“ seit 2012 starke Einschaltquoten einfährt. So wie ihn die Zuschauer aus dem Fernsehen kennen, so erleben sie ihn auch in St. Severin: freundlich, dankbar, bescheiden. Und seit kurzem ist Kretschmer auch Sylter – mit Zweitwohnsitz in Morsum.

Im September vergangenen Jahres hat er just an dieser Stelle seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters (64) geheiratet – da war es Ehrensache, sich mit der Teilnahme am Gesprächsabend bei den beiden Keitumer Pastoren Susanne Zingel und Ingo Pohl zu bedanken. „Ich fand das so nett, dass wir hier heiraten durften.“ Frank Mutters saß mitten im Publikum auf einer Kirchenbank, neben ihm die Eltern von Guido Maria Kretschmer.

Der Sprung auf die Insel sei eher zufällig gewesen, erzählt er dem Publikum. Eigentlich hätten Mutters und er ein Mietshaus in Berlin kaufen wollen. „Aber das war so schrabbelig und so schrecklich.“ Im Kinderzimmer hing ein Plakat aus den 70er Jahren, mit einem Foto von einem Leuchtturm und dem Slogan: „Komm nach Sylt, das macht glücklich.“ „Und dann sagte Frank, lass’ uns doch ein Haus auf Sylt kaufen statt uns so einen Klotz ans Bein zu heften. Das war an einem Mittwoch und schon am Freitag Abend nach dem Dreh haben wir die Hunde eingepackt und sind nach Sylt gefahren.“ Das war im November vor zwei Jahren. „Es war eiskalt, aber es war traumhaft.“

Auf den Kauf eines kleineren Ferienhauses folgte ein zweites Haus. „Ich brauchte etwas größeres, weil ich viel Zeit hier verbringe. Ich finde Sylt super.“ Nun versuche er, in jedem Monat eine Sylt-Woche einzuplanen.

„Es kommt mir so vor, als wäre ich schon immer hier gewesen“, bekennt der Modedesigner. „Es dauerte nur zwei Tage, da kannte ich jede Ecke von Westerland. Sylt hat etwas von einem Kurort, aber es hat auch hässliche Ecken.“ Da unterscheide sich die Insel nicht von New York.

Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters haben ihre Wohnungen in Berlin und auf Mallorca mittlerweile zugunsten einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Blankenese aufgegeben, nicht weit von der Elbe. Hamburg sei für ihn als Hauptwohnsitz sinnvoll, erzählt Kretschmer – hier ist sein Management zuhause, aber auch der Otto-Versand, der seine Kollektion führt, und der Gruner+Jahr-Verlag, bei dem sein Frauenmagazin „Guido“ erscheint. „Und es ist nicht so weit entfernt von Sylt.“

„In meiner Straße haben alle ein Haus auf Sylt“, erzählt der Modedesigner pointiert von seiner Hamburger Nachbarschaft. „Das sind sehr nette Menschen, ich bin sehr freundlich aufgenommen worden.“ Und an der Elbchaussee kennt man sich offenbar mit Rassehunden aus: „Da fragen nur wenige, was das für Hunde sind.“ Mit drei Barsois geht Kretschmer Gassi – das sind große russische Windhunde. Selbst auf die Frage, „wo gehen Sie denn morgens auf Sylt raus?“, antwortet der 54-Jährige bereitwillig: „An den Deich oder ans Rote Kliff – ich plaudere gern mit vielen Menschen am Strand.“

Glück, so verrät er, ist für ihn verbunden mit Liebe. „Frank ist für mich das größte Geschenk.“ Wichtig sei aber auch eine Heimat, ein Ort der Zusammengehörigkeit mit Menschen, die einem Kraft geben. „Ich glaube, es ist ein Geschenk, hier zu sein.“