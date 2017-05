Global Wellness Day: A-Rosa List bietet Sonderaktionen

Auf allen fünf Kontinenten der Welt wird am 10. Juni der internationale Wellnesstag gefeiert. Tausende sind an diesem Tag bewusst aktiv für ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und mehr Glücksgefühle. Auch Sylt wird sich in diesem Jahr mit dem A-ROSA Resort in List beteiligen. An diesem Tag sollen Impulse gegeben werden, die bewusste Entspannung in den Alltag zu integrieren, um somit dem Stress entgegenwirken zu können. Auch die gesunde und ausgewogene Ernährung spielt an diesem Tag eine große Rolle. Daher bietet das A-Rosa „Superfoods“ wie Rohschokoladenkugeln mit Kokos oder Energieriegel mit Körnern vorbereitet, die man super zu Hause nachbacken kann. Die Gäste des SPA-ROSA können sich an diesem Tag an einer Vielzahl von kostenfreien Kursangeboten erfreuen, wie zum Beispiel dem neuen High Intensity Intervall Training. Für den Day Spa mit Nutzung des Meerwasserpools und der Saunen zahlt man an diesem Tag 29 Euro statt 59 Euro.





von Anja Werner

erstellt am 26.Mai.2017 | 17:19 Uhr