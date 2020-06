Wenningstedter Gemeindevertretung berät : Glatte Beträge für die Kurtaxe

Kurabgaben bleiben trotz Mehrwertsteuersenkung konstant.

von Ralf Henningsen

17. Juni 2020, 07:34 Uhr

Wenningstedt | Die Anregung eines Ferienvermieters in der Bürgerfragestunde wurde von der Gemeindevertretung sofort aufgenommen. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer von sieben auf fünf Prozent würde bei der Kurtaxe zu krummen Beträgen von 2,95 bzw. 1,47 Euro im Winter führen. In der Wenningstedter Kurabgabensatzung wird nur ein Nettobetrag genannt. Die Gemeindevertreter waren sich einig, dass in der Satzung künftig Bruttobeträge gelistet werden sollen, damit die Vermieter kein kleines Wechselgeld für ihre Gäste bereithalten müssen. Andere Sylter Gemeinden würden ähnliche Schritte prüfen, ergänzte Katrin Fifeik.

Die Tagesgästekarte soll in Wenningstedt ebenfalls auf Bruttobeträge umgestellt werden, ergänzte Kurdirektor Henning Sieverts. Damit bliebe es bei einem Betrag von 3,50 bzw. 1,75 Euro im Winter.