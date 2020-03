Gesundes Essen in Coronazeiten: Kochen für Freunde

Der Hörnumer Koch und Inhaber des Restaurants „Möller’s Anker“ bietet eine besondere Karte, Bringservice und angepasste Preise

17. März 2020, 17:27 Uhr

Hörnum | „In dieser außergewöhnlichen Zeit müssen wir zusammen halten und gemeinsam Konzepte des Miteinander entwickeln!“, sagt Thorsten Möller und erzählt wie er mit seinem Restaurant dazu beitragen möchte, dass auch in diesen angespannten, schwierigen Tagen nicht alles zum Erliegen kommt und man auch nicht vergisst, dass gesundes, gutes Essen ein wesentlicher Faktor ist, um fit und guten Mutes durch diese Zeit zu kommen.

„Das Anker-Team möchte deshalb eine Speiseauswahl mit gesunder und hochwertiger Frischeküche aus regionalem Anbau und mit gewohnter Bio-Qualität für Take Away und auch zur Auslieferung anbieten“, sagt Thorsten Möller. „Die Gerichte werden in unsere Anker-Küche frisch gekocht und dann vakuumiert verschlossen, inklusive Zutatenliste und Aufwärmeanleitung. Sie eignen sich auch zum Einfrieren“.

Ein kleiner Auszug aus der Speisekarte zeigt, dass alle kulinarischen Vorlieben berücksichtig werden: Für die Veggi-Freunde zum Beispiel Gerstengraupenrisotto mit Curcuma, Wurzelgemüse, Rote Bete und Trüffel (12,00€), für die Fleischfreunde Kalbsfrikadellen mit Ingwer-Vanille-Spitzkohl und Kartoffelstampf (13,00 €) und die Fischfans dürfen sich unter anderem über gebratenen Fjordlachs mit Pak Choi , Topinambur, Soya-Ingwer-Jus und Süsskartoffelpürée (17,00€) freuen. Die ganze Auswahl der Gerichte ist auf der Hompage www.moellers-anker.de

bereit gestellt.

„Unsere gesamten Flächen werden von uns natürlich gründlichst gereinigt sowie desinfiziert und auch unsere Mitarbeiter halten sich an strenge Hygienevorschriften. Wir können versichern, dass wir alles dafür tun werden um unser aller Gesundheit aufrecht zu erhalten“, betont der Küchenchef. „Wir wünschen uns allen ein innovatives Weiterdenken, um aus dieser Herausforderung ein gutes Miteinander gewinnen zu können“, sagt Thorsten Möller.

Er ist ein Beispiel für sicherlich viele Sylter Unternehmer, freiwillige Helfer oder andere ideenreiche Insulaner, die in diesen Tagen, ja vielleicht Monaten der Herausforderung das tägliche Leben und seine Pflichten erleichtern möchten.

Schreiben Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, wenn auch Sie eine Initiative gestartet haben, mit der Sie sich einbringen wollen unter dem Motto „Sylter sind solidarisch"

redaktion.sylt@shz.de

Bestellen kann man im Möller's Anker (möglichst einen Tag vorher) telefonisch unter 04651-881050

reservation@moellers-anker.de

Der Bringservice wird je nach Inselort mit 10 bis 20 Euro berechnet