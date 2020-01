Gesprächsabende in St. Severin: „Die Kraft der Elemente“

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 16:09 Uhr

Keitum | In der Winterzeit ruht die ganze Schöpfung. Es gibt wenig bunte Farben zu sehen. Noch blüht und wächst nichts auf den Feldern und in den Gärten. Dafür treten die Naturelemente, die all das im Frühling wieder möglich machen, deutlicher hervor als sonst.

An vier Abenden stellt Pastorin Susanne Zingel im Keitumer Pastorat die biblische Sicht auf die Elemente vor. Im Gespräch und mit meditativen Übungen können Interessierte die Kraft der Elemente auf sich wirken lassen:

>Dienstag, 4. Februar, Beginn 19 Uhr: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer.“ Am Anfang die Erde – sich erden, sich tragen lassen, Chaos ordnen.



>Dienstag, 11. Februar, Beginn 19 Uhr: „Auch ich habe, als ich geboren war, Atem geholt aus der Luft, die allen gemeinsam ist.“ Luft – das verbindende Elemente, Atem holen, Leichtigkeit spüren, frei werden



>Dienstag, 18. Februar, Beginn 19 Uhr: „Und Mose sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde.“ Das gefährliche Feuer – Asche zu Asche, neu anfangen, den Funken entfachen.

>Dienstag, 25. Februar , Beginn 19 Uhr: „Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle.“ Das lebendige Wasser - zwischen Ebbe und Flut, ins Fließen kommen, Durst stillen, beharrlich bleiben.