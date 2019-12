Sylter Fussballer : Geschenkidee von Team Sylt

Für 25 Euro gibt es eine virtuelle Patenschaft für den Kunstrasenplatz im Sportzentrum Sylt-Ost.

22. Dezember 2019, 17:31 Uhr

Sylt | Wer kennt es nicht? Weihnachten rückt näher, aber das allerletzte Geschenk – es fehlt noch! Und so langsam wird die Zeit knapp...

Wie wäre es in diesem Jahr mit einer etwas anderen Geschenkidee?

Team Sylt bietet eine Patenschaft für den fast fertiggestellten Kunstrasenplatz an. Quadratmeterweise kann ein Anteil des Platzes „gekauft“ werden – zum Vorzugspreis von 25 Euro. Jeder Käufer bzw. Beschenkte findet sich mit seinem Namen auf dem virtuellen Platz auf der Webseite teamsylt.de/kunstrasenplatz wieder. Und in Zukunft auf der geplanten großen Sponsorentafel im Sportzentrum Tinnum. Und er unterstützt dabei die Jugendarbeit im Verein. Verbesserte Trainings- und Spielbedingungen werden durch den neuen Platz geschaffen. Die vielen Ausfallstunden auf Grund schlechter Platzbedingungen (gerade in diesem Herbst) gehören damit der Vergangenheit an.

Die durch den Verkauf der einzelnen Parzellen generierten Gelder sollen den Grundstock für die nun dringend benötigte neuen Umkleide- und Sanitäranlage bilden.

Wenn Angehörige mit einer Parzelle beschenkt werden sollen, wird dies mit einem Zertifikat dokumentiert, das am Weihnachtsabend verschenkt werden kann.

Weitere Informationen auf der Webseite von Team Sylt und beim Vereinsvorsitzenden Ralf Westphal im Papierhaus Voss, Tinnumer Str. 11, Westerland.