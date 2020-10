Genuss in Corona-Zeiten

Avatar_shz von Michael Stitz

16. Oktober 2020, 19:09 Uhr

Kann man eigentlich angesichts der täglich immer neu und heftiger beschworenen Gefahren durch Corona noch unbeschwert genießen? Darf man das überhaupt? Sollte man das? Und wenn ja wo? Im Restaurant? Zuhause allein oder lediglich mit wenigen, sorgsam ausgewählten, möglichst frisch negativ getesteten Freunden? Worauf hat man eigentlich in dieser sonderbaren Zeit echten Appetit?

Nun auf Sylt scheinen sich alle diese Fragen nicht mit solcher Ernsthaftigkeit zu stellen, dass einem jede Freude an Speis und Trank vergehen könnte. Hier wird sichtbar und vieler Orts recht unbeschwert gegessen, getrunken und genossen – allen Horrorszenarien zum Trotz. Ehrlich gesagt, finde ich das erleichternd.



Mentaler Ausgleich





Klar, sind die AHA-Regeln einzuhalten (so viel politische Korrektheit muss sein!), aber es sich bei Tisch befreit von Maske und Desinfektionsmittel gut gehen zu lassen, sollte als notwendige mentale Kompensationsmaßnahme ebenso staatlich verordnet werden wie Beherbergungsverbote. Nur so lässt sich doch die diktierte Freudlosigkeit, die beständige Bedrohung, sich versehentlich in Risikogebiete zu bewegen oder gar unbeabsichtigt Kontakt mit Infizierten zu kommen, ertragen - jedenfalls für gewisse Momente.

Nun höre ich schon die Gegenstimmen, die mir unmissverständlich klar machen wollen, dass wir es bei Corona nicht mit einer Grippe, sondern mit einer Menschheitsbedrohung zu tun haben und man in dieser Situation nicht über Essen und Trinken nachdenken und schreiben kann, sondern nur über Schutz, Distanz und Verzicht. AHA!

Ich würde mich an dieser Stelle gern einmal bei all den Gastronomen bedanken, die in diesen Zeiten nicht nur einen klaren Kopf behalten, alle geforderten Maßnahmen mit Augenmaß und Konsequenz einhalten und trotzdem noch die Leichtigkeit des Seins bewahrt haben, die sie als positive Stimmung an ihre Gäste weitergeben! So lässt sich dann auch die nächste Corona-Alarm-Meldung inklusive neuer Regeln ertragen…