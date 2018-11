Genug Platz für Tinnums Wache?

Nach dem Beschluss für den Neubau einer Feuerwache werden Zweifel an der Grundstücksgröße laut

21. November 2018, 16:59 Uhr

Der Beschluss für die neue Tinnumer Feuerwache ist gerade eine Woche alt, da werden Zweifel an der Realisierbarkeit laut. Das Grundstück nahe der Boy-Lornsen-Schule am Kampende stünde gar nicht vollständig zur Verfügung, warnte gestern SPD-Ortsvereinschef Mathias Lauritzen. Neue Hoffnung für die Gegner des Projekts, die die freie Sicht auf die Tinnumburg erhalten wollen?

Die Entscheidung letzten Donnerstag im Gemeinderat fiel mit 21 Ja-Stimmen gegen fünf Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen. Zu den Befürwortern zählten CDU, SWG, SSW, Insulaner und Zukunft, zu den Gegnern die SPD. Die Grünen sahen noch Klärungsbedarf beim Grundstück und enthielten sich des Votums.

Eigentümer des Areals am Kampende ist das Land. Ursprünglich plante das kommunale Liegenschaftsmanagement der Gemeinde Sylt (KLM) hier den Bau von 14 Reihenhäusern, die Hausscheiben sollten an Landesbedienstete vermietet werden. Nachdem der Naturschutz dort „ein Biotop in Form von Wertgrünland“ vorgefunden hatte, lagen die Wohnbaupläne auf Eis. Nur die Nutzung für einen „überwiegend öffentlichen Belang“ wie ein Feuerwehrhaus wäre zulässig, teilte die Gemeinde damals mit.

„Fakt ist, dass der südliche Grundstücksteil aus dem Flurstück 33/1 für eine Bebauung nicht zur Verfügung steht, die Fläche von ca. 2000 Quadratmetern für die Feuerwache mit 42 Parkplätzen aber unbedingt benötigt wird“, hieß es gestern in der SPD-Mitteilung. „Für uns ist es nicht nachzuvollziehen, dass dieser Punkt seitens der Verwaltung noch nicht geklärt ist“, erklärte Mathias Lauritzen. Bisher gäbe es nur für die Flurstücke 33/5 und 33/6 eine „naturschutzrechtliche Befreiung“.

Die SPD kritisiert aber auch, dass Alternativen zu dem umstrittenen Standort am Kampende nicht gründlich geprüft worden seien. „Fakt ist, dass die Gespräche mit dem Grundstückseigentümer des Flurstückes 203 bis zur Sitzung noch nicht beendet waren, die Begründung für die Untauglichkeit des Grundstückes jedoch mit der Aussage ‚zu teuer‘ in den Vorlagen dargestellt ist.“

In der Bauausschusssitzung am 24. Oktober sei der Tagesordnungspunkt Feuerwache mit 9 zu 2 Stimmen von der Tagesordnung abgesetzt worden, auch mit Stimmen der CDU, erläutert Lauritzen. Zwei wesentliche Fragen zum Standort seien noch nicht geklärt gewesen – auch nicht in der Gemeindevertretersitzung drei Wochen später, bei der die große Mehrheit die Verwaltungsvorlage trotzdem durchgewunken habe.

Doch bis zu einem Baubeginn am Kampende müssen offenbar noch einige Hürden genommen werden: Bürgermeister Nikolas Häckel erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Gemeindevertretung lediglich einen Bebauungsplanentwurf beschlossen habe, „der die Errichtung einer Feuerwache nebst Stellplätzen ermöglichen soll.“ Dabei seien „alle bekannten städtebaulichen Aspekte“ in den Entwurf eingeflossen und würden nun unter anderem mit den Fachbehörden abgestimmt. „Wie in jedem Bauleitplanverfahren möglich und üblich, kann es dann noch zu Modifikationen kommen.“ Auch die konkrete Planung einer neuen Feuerwache habe noch nicht begonnen.

Häckel äußert sich auch zu einem möglichen Alternativstandort: „Fakt ist, dass die Grundstücksverhandlungen mit der Eigentümergemeinschaft ‚Am Königskamp‘ mehrfach seitens der Eigentümer beendet wurden und von dort auch mehrfach wieder aufgenommen wurden.“ Die Eigentümer hätten auf ein „sehr konkretes Angebot“ bisher nicht reagiert, die gesetzte Rückmeldungsfrist sei abgelaufen.