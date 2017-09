Bauprojekt in List auf Sylt : Genehmigung für Lanser-Hof erteilt

vergrößern 1 von 1 Foto: Visualisierung: Ingenhoven 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 22.Sep.2017 | 05:13 Uhr

Kaum ist der Lister Markt fertig, steht die 1500-Einwohner-Gemeinde im Inselnorden vor dem nächsten großen Bauprojekt: Die Lanser-Hof-Gruppe nimmt 100 Millionen Euro für den Neubau einer Gesundheits- und Wellness-Klinik in die Hand. Nun hat der Kreis die Baugenehmigung für das Projekt am Standort des ehemaligen Offiziersheims erteilt.

Am Freitag, 6. Oktober haben die Gemeinde und der Bauherr zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung eingeladen. Ab 19 Uhr erfahren interessierte Bürger im Mehrzweckraum der Gemeinde in der ehemaligen Grundschule, wie und wann die Neubauten errichtet werden sollen. Dazu werden Kreisbaudirektor Burkhard Jansen und Lanser-Hof-Chef Dr. Christian Harisch erwartet.

„Ich bin begeistert, wenn die Pläne so umgesetzt werden“, bekannte Bürgermeister Ronald Benck auf Anfrage unserer Zeitung. Der geplante Neubau füge sich sehr gut in die Dünenformation ein, das Dach rage gerade zwei Meter über die Dünenkuppel hinaus. Benck rechnete noch für dieses Jahr mit einem Baubeginn und dem Abriss der alten Bundeswehr-Gebäude. Bis zur Eröffnung des Lanser Hofs Sylt dürfte es aber noch drei, vier Jahre dauern.

Im November 2014 hatte sich die Lanserhof GmbH bei einem Bieterverfahren durchgesetzt und das Gelände am Lister Wattenmeer vom Bund gekauft. Geplant ist ein „Medical Spa“, wie es schon am Tegernsee, in Lans in Tirol und in Hamburg existiert. Die Lister Gemeindevertretung hatte im Dezember einhellig grünes Licht gegeben.