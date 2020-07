Streit um Sylter Feuerwehren : Gemeindeausschuss wählt seinen Vorsitzenden ab

Sylter Feuerschutzausschuss fordert Abberufung von Lars Schmidt.

von Ralf Henningsen

16. Juli 2020, 14:33 Uhr

Westerland | Paukenschlag im Feuerschutzausschuss: Der Fachausschuss hat am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit einstimmig die Abberufung seines Vorsitzenden gefordert. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lars Schmidt (Fraktion Zukunft) sei nicht mehr gewährleistet.

Lars Schmidt hatte den Vorsitz über den elfköpfigen Feuerschutzausschuss nach der Kommunalwahl im Mai 2018 übernommen – seine Fraktion hatte das Vorschlagsrecht für diese Position. Das Verhältnis zwischen dem Feuerschutzausschuss-Vorsitzenden und dem Gemeindewehrführer Wolfgang Kloth galt zuletzt als belastet. Grund war Schmidts Behauptung in der Westerländer Feuerwehr-Jahreshauptversammlung, Kloth habe im kleinen Kreis erklärt, auf Sicht müsse man sich von dem Gedanken einer Feuerwehr in jedem Ortsteil verabschieden. Irgendwann würden die Wehren von Westerland und Tinnum zusammengelegt. Eine Darstellung, die von Wolfgang Kloth bestritten wird: „Die durch den Feuerschutzausschuss beschlossenen Planungskosten für die Feuerwache Tinnum, die von der Gemeindewehrführung und dem Gemeindewehrvorstand befürwortetet wurden, sind wohl Beweis genug, dass wir diese beiden Wehren nicht zusammenlegen.“

In der Feuerschutzausschusssitzung am Montag sollte es unter Tagesordnungspunkt 12 eine Aussprache über die Zusammenarbeit von Gemeindewehrführer und Ausschussvorsitzendem geben – auf Antrag des Bürgermeisters jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es um eine Personalangelegenheit ginge. Schmidt bestand auf einer öffentlichen Aussprache und folgte am Montag seiner Ankündigung, sonst den Saal zu verlassen.

In Schmidts Abwesenheit stellte der CDU-Fraktionsvorsitzende Kay Abeling den Antrag auf Abberufung des Vorsitzenden. „Die CDU-Fraktion hat sich genötigt gesehen, Herrn Schmidt das Misstrauen auszusprechen und ihn von der Verantwortung zur Führung des Ausschusses zu entbinden“, erklärte Abeling gegenüber unserer Zeitung. Durch sein Verhalten sei das Vertrauensverhältnis zwischen der Selbstverwaltung und der Feuerwehr nachhaltig gestört worden. Schmidt sei zu der Sitzung am Montag zehn Minuten zu spät gekommen – eine „Respektlosigkeit gegenüber dem Ausschuss“. Als er sich nicht an einer nichtöffentlichen Aussprache mit dem Gemeindewehrführer beteiligen wollte, sei das Maß voll gewesen. Die CDU habe aus Fürsorgepflicht der Feuerwehr gegenüber gehandelt, und um Gefahr von der Öffentlichkeit abzuwenden. „Denn eine demotivierte Feuerwehr ist eine Gefahr für die Öffentlichkeit.“

Nach Ansicht von Lars Schmidt hat die Abstimmung über seine Abberufung keine rechtliche Wirkung. Der Antrag hätte auf der Tagesordnung stehen und öffentlich diskutiert werden müssen. Ein Ausschussvorsitzender könne zudem nur durch die Gemeindevertretung von seinem Amt entbunden werden, wenn eine Pflichtverletzung vorliegt. Es sei aber keine Pflichtverletzung, „wenn ich nicht das mache, was die anderen sagen. Das ist mein gutes demokratisches Recht“, erklärte Schmidt gegenüber der Sylter Rundschau. „Der Beschluss hat daher null Wert.“

Lars Schmidt kündigte an, eine Stellungnahme vorzubereiten und dem Hauptausschuss und der Gemeindevertretung zu schwelenden Themen öffentlich Rede und Antwort zu stehen. „Danach kann sich jede Fraktion überlegen, ob sie auf einer Abwahl besteht und diese in der Gemeindevertretung dann auch beantragt oder nicht.“