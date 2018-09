Geheimtipp am Wattenmeer

In einer exklusiven Serie für die Sylter Rundschau reist unser Autor in zwölf Stunden über die Insel / Teil 9: Um 16 Uhr in Munkmarsch

17. September 2018, 15:17 Uhr

Am Ufer in Munkmarsch sitzen an diesem Nachmittag gegen 16 Uhr eine Frau und zwei Mädchen auf einer Holzbank mit Meerblick. Sie seien erstmals auf Sylt, einquartiert im Mutter-Kind-Heim im Nachbarort Keitum, erzählt die Dame aus Franken und lacht herzerfrischend. Das bestens aufgelegte Trio ist mit Fahrrädern auf Erkundungstour, von Munkmarsch haben die drei noch nicht viel gesehen. Die Kleinfamilie kämpft – bewaffnet mit einem Plastikmesser – mit einer Melone, die verspeist werden soll, und hat ganz offenkundig wenig Interesse an dem kleinen Ort am Wattenmeer. „Wir fahren gleich weiter“, sagt die Mutter. Schade eigentlich, denn in Munkmarsch gibt es mindestes) zwei Restaurants, die man gesehen und besucht haben sollte: Das mondäne Hotel Fährhaus und die eher rustikale Gaststätte des Sylter Segler Clubs. Letztere ist ein wahrer Geheimtipp, was der Wirt gar nicht gerne hört. Die Gaststätte ist nämlich eh fast immer voll. Keine Werbung, sagt der Mann sinngemäß, sei deshalb die beste Werbung.

Oke Jessen, der Vorsitzende des Segel Clubs, sieht das ein klein bisschen anders. Der Mann ist damit beschäftigt die Bootshalle aufzuräumen. Er sagt er, dass der Verein schon froh sei, wenn sich noch ein klein bisschen weiter herumspreche: Im Clubhaus könne man gut und günstig speisen, was in der Tat stimmt. Viel mehr will Jessen aber auch nicht erzählen. Er müsse weiter arbeiten. Die Halle, in der kürzlich eine Promotionveranstaltung von Porsche über die Bühne gegangen sei, müsse bald wieder einsatzbereit sein – für den traditionellen Flohmarkt des Vereins. Und danach würden dann auch schon die ersten Boote für den Winter eingelagert. Die Clubmitglieder besäßen rund 70 Schiffe, hinzu kämen noch ein paar sogenannte Gastlieger.

Dann tuckert die Phoenix auf dem Meer vorbei, ein alter Kahn, der einst als Hafenschlepper und anschließend als Fischkutter zum Einsatz kam. Später haben dann ein paar Clubmitglieder die marode Phoenix gekauft und saniert. Das Schiff hat nun einen ganz besonderen Einsatzzweck: Mit einer Art Harke am Heck wühlt sie im Schlick - mit dem Ziel, dass der Strom den Bodensatz des Meeres hinaus spült, um „Tiefe zu halten“, wie Oke Jessen sagt. Der Munkmarscher Hafen falle bei jeder Ebbe trocken, es bestehe die Gefahr, dass das Wasser auch bei Flut nicht tief genug sei, dass die Schiffe deshalb nicht mehr aus dem Hafen kämen. Die Phoenix soll gegensteuern, was offenbar ganz gut klappt. So, jetzt ist aber Schluss mit schnacken - die Arbeit ruft. Der Vereinsvorsitzende empfiehlt noch einen Besuch bei der Surfschule gleich ums Eck.

Am Strand macht sich eine Gruppe von Surfschülern bereit. Einer von ihnen ist Tobias Andreas, ein junger Mann aus Zürich. Wie alle anderen Novizen und der Surflehrer trägt Andreas einen Neoprenanzug – und ein Lächeln im Gesicht. Er sei zum dritten Mal auf Sylt, aber erstmals wolle er surfen lernen. Der Instruktor erzählt, was die Neulinge zu beachten haben: zum Beispiel immer nah am Strand bleiben, nicht das knietiefe Wasser verlassen. „Was tun, wenn ihr abtreibt?“, fragt er die Schüler - und gibt selbst die Antwort: Sofort zurück in Richtung Strand paddeln. Also los: der Kurs beginnt. Hat Tobias Andreas schon was gelernt in diesem mehrtägigen Kurs? „Klar“, antwortet der Schweizer, „es läuft“. Und dann tanzen die bunten Segel der Surfer im Wind.

Die Mutter mit den beiden Töchtern hat die Bank am Ufer längst geräumt. Jetzt steuern zwei junge Männer mit ihren Fahrrädern die Sitzgelegenheit an. Die beiden erzählen in gebrochenem Deutsch, dass sie Studenten aus Kirgistan seien, in einem Hotel in Westerland jobbten und an diesem Tag frei hätten. Die Männer aus dem zentralasiatischen Land blicken hinaus aufs Wattenmeer, dann sagt einer: „sehr schön hier“.







Morgen: um 17 Uhr in Keitum