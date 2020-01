Die Gemeinschaftsausstellung der Sylter Kunstfreunde ist noch bis zum 25. Januar geöffnet

Avatar_shz von Anja Werner

07. Januar 2020, 13:15 Uhr

Westerland | Die Gemeinschaftsausstellung der Sylter Kunstfreunde hat sich in diesem Jahr den „Gegensätzen“ gewidmet. Noch bis zum Sonnabend, 25. Januar, ist die lohnenswerte Ausstellung in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland zu sehen. Jeweils Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Das Thema „Gegensätze“ löst vielfältige Assoziationen aus. Die bekannteste ist zweifelsohne „Gegensätze ziehen sich an“. Auf Google gibt es allein hierzu 1 600 000 Einträge: Die Schöne heiratet das Biest und der Frosch wird durch die schöne Prinzessin geküsst. Älterer Herr sucht junge hübsche Blondine. Schwarz und weiß, jung und alt, schön und hässlich, arm und reich. Für Sylt wäre der Gegensatz dann die Insel der Armen und Hässlichen. Zugegeben, reich und schön klingt eindeutig besser. Mit Sicherheit verkauft es sich auch besser. Die Sylter Kunstfreunde rufen dazu auf, sich von den verschiedenen Interpretationen der Künstlerinnen und Künstler inspirieren zu lassen.