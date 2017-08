Küstenschutz : Gefahrgut und Kulturdenkmal

vergrößern 1 von 3 Foto: Hentzschel 1 von 3





Einst sollten sie dem Küstenschutz dienen, heute sind sie vor allem nur noch gefährlich: die Buhnen am Sylter Strand. Unzählige Badende haben sich an den eisernen, steinernen und hölzernen Buhnen schon verletzt. Nun ruft Helge Jansen von der Stiftung Küstenschutz Sylt dazu auf, auch die letzten 81 Buhnen aus Eisen und Stein vor der Küste herauszuziehen. Der Sylter Fotograf Harald Hentzschel unterstützt die Aktion mit einem exklusiven Sonderdruck eines Fotos aus seiner Buhnen-Serie.

Die Buhnen sind schon seit 1867 ein Versuch, den Landverlust der Insel Sylt zu stoppen, berichtet Helge Jansen, der bis 2009 Bürgermeister von Rantum war. An vielen Strandabschnitten wurden sie rechtwinklig zur Uferlinie in den Boden gerammt, um den stetigen Sandverlust durch die Nordseewellen in den Griff zu bekommen – erst aus Holz, später auch aus Eisen und Beton. Doch im Laufe der Jahrzehnte mussten die Fachleute vom Küstenschutz erkennen, dass die Buhnen das gesteckte Ziel nicht erreichen. Die um die Buhnen herum verwirbelte Brandung spülte die Sandablagerungen gleich wieder fort – ähnlich wie Jahrzehnte später bei den Tetrapoden.

Die Bauwerke erwiesen sich nicht nur als untauglich, sondern je länger sie dem salzigen Nordseewasser ausgesetzt waren, auch als gefährlich. Die Metallbuhnen rosteten, rissen ein und bekamen messerscharfe Kanten. An den Holz- und Betonbuhnen setzten sich Seepocken fest, die mit ihren verkrusteten Schalen ebenfalls zur Bedrohung für Schwimmer wurden. Gelbe Warnkreuze am Strand warnen zwar vor den Buhnenresten, doch die Gefahr wurde dadurch nicht kleiner. Rettungsschwimmer sind täglich im Einsatz, um Badende von den Bauwerken fernzuhalten.

Bei den Buhnen aus Beton und Stahl sind sich die Landesregierung, der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) und der Sylter Landschaftszweckverband, in dem alle Inselgemeinden vertreten sind, einig – sie müssen dringend beseitigt werden. Die hölzernen Buhnen lässt man außeracht – sie gelten als weniger gefährlich und werden von ihren Befürwortern als Kulturdenkmäler geschätzt. Doch die Buhnenentfernung kostet Zeit und Geld. Das Land trägt zwar den Großteil der Kosten, aber die Sylter beteiligen sich mit einem Eigenanteil an dem Kraftakt. Hier ruft die Stiftung Küstenschutz die Sylter und ihre Gäste zur Unterstützung auf.

Ein Teil der Stahlbuhnen konnte in den vergangenen Jahren schon im Rahmen der Sandvorspülung beseitigt werden. Doch das ist nicht einfach – mal reicht das Metall nur zwei Meter tief in den Boden, an anderen Stellen wurde es sechs Meter tief verbaut. Die Betonbuhnen seien größtenteils fünf Meter tief verankert, erläutert Helge Jansen. Es sei auch versucht worden, die Metahllbuhnen möglichst tief abzuschneiden, doch irgendwann würden auch diese Reste freigespült – und die scharfen Kanten stellten dann eine noch größere Gefahr dar.

Metallbuhnen seien vor allem an der Sylter Westküste nördlich von Kampen bis zum Lister Ellenbogen häufig zu finden. In Richtung Süden gibt es Betonbuhnen, ab Westerland fast ausschließlich Holzbuhnen. In Hörnum wiederum wurden vor allem Beton- und Metallbuhnen eingesetzt. Darüberhinaus gibt es noch Flunderbuhnen aus Holz, die mit Feldsteinen belegt wurden.

Der Aufwand für die Entfernung einer alten Buhnenanlage lasse sich zwar schwer vorher abschätzen, dürfte aber schnell 20 000 Euro erreichen, glaubt Helge Jansen. Nun rufen die Stiftung Küstenschutz und die Sylter Rundschau die Sylter und ihre Gäste dazu auf, freiwillig zweckgebunden Geld für die Buhnenentfernung zu spenden. Dann könnte es den Überbleibseln aus Stahl und Beton nächstes Jahr an den Kragen gehen.

von Ralf Henningsen

erstellt am 25.Aug.2017