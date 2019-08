Gefahr auf Sylter Radwegen

Umweltausschuss will die Verkehrsführung für Radfahrer verbessern

von shz.de

08. August 2019, 16:41 Uhr

Sylt | Konfliktpotenzial auf den Sylter Straßen: Der Umweltausschuss der Gemeinde Sylt beratschlagte sich im Rathaus mit Bürgervertretern und Fachleuten. Gemeinsames Ziel: Eine bessere Verkehrsführung für Radfahrer. Dabei soll die Unfallwahrscheinlichkeit zwischen Fußgängern, Rad- und Autofahrern verringert werden.

„In der Sylter Gemeinde passieren auffällig viele Fahrradunfälle“, gab Christian Thiessen (Bündnis 90/Die Grünen) zu Protokoll. Er fühlt sich um seine Steuergelder betrogen, wenn er auf seinem morgendlichen Arbeitsweg mit dem Fahrrad über aufgerissene Teerbeläge, steil abfallende Radwegkanten und zu schmale Radwege fahren muss. In einem Kurzvortrag erörterte er vor dem Verkehrsausschuss selbst erarbeitete Verbesserungs- und Nachbesserungsmöglichkeiten.



Vorrang für Autofahrer im Inselverkehr?





Dazu hatte Thiessen eine Karte mit Unfall-Hotspots erstellt, in der er einen eindeutigen Anstieg der Unfallhäufigkeit von 2016 auf 2017 sah: „Sichteinschränkungen, Bordsteinschäden und sich verschmälernde Radwege führen dazu, dass es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen kommt“, hielt der Bürgervertreter fest. „Es ist auffällig, wie den Autofahrern mit offenen Händen die Insel erschlossen wird und Radfahrer als zweite Klasse gelten.“

Der Polizei seien viele der von Thiessen angesprochenen Unfälle nicht bekannt, da sie häufig nicht in die Statistik fallen, erklärte Jörg Addix von der Polizeidirektion Flensburg. „Fahrradunfälle werden erst dann in die Polizeistatistik aufgenommen, wenn der gleiche Unfalltyp mindestens dreimal an derselben Stelle geschieht.“ Eine selbst erstellte Statistik sei nach den Vorgaben des Straßenverkehrsamtes Schleswig-Holstein nicht zulässig, da die Werte nicht nach den Landesvorgaben erhoben wurden und somit möglicherweise verfälscht seien. Auch der Polizei liege etwas an der Verbesserung der Verkehrsentwicklung, „dafür müssen aber vom Land Anordnungen zur Verkehrsführung getroffen werden, wie beispielsweise die Nutzungspflicht der Radwege, was Fahrradfahrer an gewissen Stellen von der Straße verbannen würde.“



Fahrradverkehr soll sich verdoppeln





Auch Dirk Rußkamp von der Tiefbauabteilung der Inselverwaltung äußerte sich kritisch zu den Zahlen: „Es ist schwierig, eine generelle Erhebung für die ganze Insel zu machen, wenn auf 20 000 Einwohner im Jahr circa 60 000 fahrradfahrende Urlauber kommen.“

Ähnlich sah es der Polizeisprecher: „Wo sich mehr Verkehrsteilnehmer bewegen, passieren auch mehr Unfälle.“ Außerdem werde die Statistik durch Fahrradunfälle verfälscht, in die nur die Radfahrer allein verwickelt sind – „oftmals Urlauber, die nur in den Ferien mit dem Zweirad unterwegs sind und es nicht ausreichend beherrschen.“

Im Vorfeld wurden vom Ingenieurbüro SHP aus Hannover die Konfliktpunkte, in denen sich Verkehrsteilnehmer gegenseitig in Bedrängnis bringen, anschaulich aufgearbeitet und aufgelistet. Am Lornsenweg und Nuurhörn beispielsweise treffen Fußgänger und Fahrradfahrer unsanft aufeinander und auch der Kreuzungsbereich vor dem Westerländer Bahnhof mit kreuzenden Fußgänger-, Fahrrad- und Straßenwegen – nur einige der über 30 Konfliktpunkte, an denen es für Verkehrsteilnehmer auf Sylt kritisch wird.

In Zukunft könne sich der insulare Fahrradverkehr sogar noch verdoppeln, prognostizierte das Ingenieurbüro. Ob dies eine komplette Überarbeitung der gesamten Infrastruktur erfordert oder lediglich kleinere Anpassungen an den Konfliktpunkten, darüber muss der Ausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen beraten.