Gefährlich oder schutzwürdig?

Zur Ankündigung, dass in den kommenden Jahren alle Sylter Buhnen entfernt werden sollen, äußern sich Touristiker und Umweltschützer

von Pierre Boom

08. Juli 2019, 19:18 Uhr

Sylt | Buhnen gehören zu Sylt wie das Meer und der Wind, sagen die Einen – diese Bauwerke an den Inselküsten sind nutzlos und gefährlich, sagen die Anderen. Die Sylter Rundschau hat bei Touristikern und bei Umweltschützern nachgefragt, was sie von der Ankündigung halten, dass Schritt für Schritt sämtliche Buhnen auf Sylt entfernt werden sollen.

„Gefährlich sind sie alle – egal ob aus Eisen, Beton oder Holz“, erklärt Jutta Vielberg von der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG). Daher sei es grundsätzlich gut, dass der Landesbetrieb für Küstenschutz und der Landschaftszweckverband Mittel und Wege gefunden hätten, einen Großteil der Buhnen in den nächsten Jahren zu entfernen. „Trotzdem ist Buhne nicht gleich Buhne. Im Gegensatz zu den Eisen- und Betonbuhnen sind die bizarr aufgereihten Holzfiguren in der Wahrnehmung vieler Sylter und Gäste Objekte mit hohem ästhetischen Reiz und Wiedererkennungswert, noch dazu aufgeladen mit historisch-kultureller Bedeutung. Warum also nicht einige oder alle Holzbuhnen erhalten und ihren Unterhalt in die Hände der Gemeinden legen?“, fragt die Sylter Tourismus-Expertin.

Das sieht ISTS-Chef Peter Douven anders: „Glücklicherweise bietet die gesamte Insel viele traumhafte Fotomotive. Immer wieder entstehen neue Motive – zum Beispiel durch Wind und Wetter, während andere verschwinden – eben zum Beispiel die Buhnen.“



Badesicherheit und Küstenschutz ganz oben





Unabhängig von der reinen Motivbeurteilung stehe aber die Badesicherheit und der Küstenschutz immer ganz oben auf der Prioritätenliste, sagt der Geschäftsführer des Insel Sylt Tourismus-Service. „Gefährlich für Badende sind eben auch die Holzbuhnen, oftmals zu spitzen Pfählen abgeschliffen und bei Hochwasser ein echtes Risiko.“ Und auch die Küstenschutzwirkung würde heute geringwertiger eingeschätzt als früher. Douven Fazit: „Also: Tschüss Buhnen zugunsten mehr ungetrübter Badefreude!“

Die Grünen dagegen plädieren für eine differenzierte Herangehensweise beim Sylter „Buhnenproblem“. Beton- und Stahlelemente sollten rasch entfernt werden, fordert ihr Sprecher Lothar Koch. „Die alten historischen Holz-/Steinbuhnen wollen wir erhalten. Sie sind historische Zeugen aus den Kindertagen des Sylter Küstenschutzes und damit aus unserer Sicht denkmalsschutz-würdig.“

Die alten Eichenpfähle würden über die Jahrzehnte und Jahrhunderte vom Meer geschliffen und gestaltet. Scheinbar unvermittelt verschwänden sie und tauchten dann immer wieder auf. So seien sie „anschauliche Zeiger“ einer besonders dynamischen Sylter Strand-Landschaft.

„Künstler bezeichnen ähnliche Elemente als Land-Art – ein Grund dafür, dass die Holzbuhnen inzwischen zu einem der wichtigsten Fotomotive der Insel avancierten“, sagt Lothar Koch. Die notwendige Kennzeichnung gefährlicher Bereiche für Badende müsse natürlich erfolgen, sollte aber diesen ästhetischen Ansprüchen gerecht werden. „Seit Jahrzehnten geschieht das recht erfolgreich mit Warnhinweiskreuzen am Strand auf Höhe der Buhnen“, so der Sylter Grünenpolitiker.