Avatar_shz von Wiebke Stitz

15. Mai 2020, 18:21 Uhr

Was tun in diesen wirren Zeiten?

Vor allem Gastronomen stehen vor dieser Frage, die nicht für wenige von ihnen eine existenzielle ist. Wer sein Restaurant öffnet, muss Auflagen erfüllen, die nicht nur die Atmosphäre der Gaststube in die eines OP-Saals zu verwandeln drohen, sie bedrohen vor allem weiter seine Einnahmeseite. Denn Aufwand und Ertrag dürften in unseren auf Distanz eingeschworenen Zeiten für die meisten Speisehäuser kaum wirtschaftlich sein.

Distanz ist aber das Gegenteil von Gastfreundschaft. Die lebt von Zuwendung und Großzügigkeit. Beides aber kann und darf sich im Moment kein Gastronom erlauben. Was bleibt, wenn man leidenschaftlich gern bewirtet, wenn man Gäste mag und sie das gern spüren lässt? Und was bleibt dem Gast, der gern umsorgt sein möchte? Gast und Gastgeber auf Distanz sind eine paradoxe Paarung. Werden sich neue Verhaltensformen, andere Abläufe, ungewohnte Rituale ergeben, wenn man im Mindestabstand Brot und Wasser, Wein und Schnitzel oder Kaffee und Kuchen serviert? Und wie kann man mit erzwungener Platzreduzierung wenigsten ein bisschen Geld verdienen? Ein Sylter Gastronom hat die Idee, für das Gedeck, also die Bereitstellung des Tisches und das Servieren von Brot und Dip, eine Pauschale von 3,50 Euro zu nehmen. Als „Gedeck der Hoffnung“ möchte er es verstanden wissen. Wie ich finde, eine berührende Idee. Schon weil sie gut klingt und an uns Gäste appelliert, den Wert all dessen zu schätzen, was zuvor oft als Selbstverständlichkeit konsumiert wurde.

Als Coperto kennt und akzeptiert es jeder Italien-Besucher. Als „Gedeck der Hoffnung“ könnte es bei uns die Chance auf gegenseitige Achtsamkeit haben, denn der Gast unterstützt mit dieser Pauschale den Gastgeber, der so etwas mehr in die Kasse bekommt. Damit steigt für den Gast die Hoffnung, dass sein Wirt eine Zukunft hat. Eine ohne erzwungene Zurückhaltung.