Spende : Geburtstagsgeld geht ans Sylter Tierheim

Holger Robrahn wünschte sich von seinen Gästen zum Geburtstag keine Geschenke, sondern ein Spende fürs Tierheim.

von sr

19. November 2018, 17:17 Uhr

Seinen 70. Geburtstag feierte der Westerländer Appartement-Vermieter Holger Robrahn jüngst in der Sportsbar „Stadion“ in der Strandstraße. Anstelle von Geschenken bat er um finanzielle Unterstützung für das Tierheim Sylt in der bereitgestellte Spendenbox. Dem kamen seine Gäste gerne nach, so dass am Ende ein stattlicher Betrag zusammenkam. Dieser wurde von Robrahn und dem Sportsbar-Wirt Uwe Ferchow noch großzügig auf 1000 Euro aufgerundet und die Summe in Form eines Schecks an das Tierheim Sylt übergeben.

Tierheimleiterin Sandy Hübner bedankte sich im Namen des Tierschutzvereins Sylt auf das herzlichste. Die Summe werde umgehend für den Innenausbau des gerade im Umbau befindlichen Tierheims an der Keitumer Landstraße verwendet.