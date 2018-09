Gastspiel mit Katja Ebstein

von Anja Werner

17. September 2018, 16:10 Uhr

Sie sieht sich als Wanderin und Brückenbauerin zwischen den Welten und sitzt als rebellischer Geist meist zwischen allen Stühlen: Am kommenden Donnerstag, 20. September, gastiert Katja Ebstein in Westerland mit ihrem aktuellen Programm „Gestern – Heute – Morgen“. Beginn ist um 20 Uhr im Alten Kursaal, Karten sind bei allen Sylter Vorverkaufsstellen zum Preis ab 28 Euro erhältlich (an der Abendkasse jeweils 2 Euro Zuschlag).

Bei aller Anerkennung und kommerziellem Erfolg bleiben Ebsteins politische und soziale Instinkte immer hellwach und scharf. Katja Ebstein schert sich nicht um Zielgruppen und Marketinganalysen, Trends, Einschaltquoten und Radioformate. Sie macht das, was sie für richtig hält, was sie für sich verantworten kann und ihren Zuhörern vermitteln möchte. Es sind auch Liebeslieder dabei – für einen Mann, für ein Land, für Gott und natürlich auch Texte aus aktuellem Zeitgeschehen. Gesungen und Gesprochen mit ihrer strahlenden, warmen Stimme. Es sind ihre Stimme, ihre Glaubwürdigkeit, ihre musikalische Intensität und ihre Bühnenpräsenz, die sich zu den vielen anrührenden und

mitreißenden Konzertmomenten verdichten. Katja Ebstein verbindet Poesie, starke Melodien, anspruchsvolle Balladen und musikalische Ohrwürmer zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis. Mit fantasievoll engagiertem Vortrag zeigt Ebstein ihre ganze Bandbreite. Sängerin, Schauspielerin und Komödiantin, musikalisch und schlagfertig. Katja Ebstein und ihr Pianist Stefan Kling garantieren einen spannenden Abend mit kabarettistisch-literarischem Entertainment vom Feinsten. Scharfzüngige Worte – politischer Humor – poetische Chansons. Pur. Authentisch. Einfach Ebstein.