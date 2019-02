9. Sylt Gastro Messe : Gastromesse im Zeichen der Nachhaltigkeit

Am Montag öffnete die Sylt Gastro Messe in Westerland die Türen für die Besucher.

von Julia Nieß

18. Februar 2019, 18:11 Uhr

Sylt | Am Montag öffnete die neunte Sylt Gastro Messe im Congress Centrum in der Friedrichstraße die Türen für ihre Besucher. Mit einem Novum: Ab diesem Jahr trägt die Fachmesse die erweiterte Überschrift „Im Zeichen der Nachhaltigkeit“, ein Thema, das auf der Insel mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Neben zahlreichen Ausstellern gibt es auf der Messe daher unter anderem eine Nachhaltigkeitswerkstatt und heute wird um 14.30 Uhr mit Bloggerin Louisa Dellert, Wolfgang Götze von Feinheimisch, dem Sylter Gastronomen Jens Lund und dem Lütjenburger Hotelier Andreas Tedsen eine Podiumsdiskussion zu dem Thema stattfinden.

Die Messe ist heute noch von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Fachbesucher der Hotellerie und Gastronomie registrieren sich im Vorfeld online unter der Adresse „sylt-gastro-messe.de“, um kostenlose Eintrittskarten zu erhalten.

Erstmalig öffnet sich die Messe auch für alle gewerbetreibenden Branchen mit Sitz auf Sylt. Auch diese müssen sich vorher online registrieren, die Eintrittskarten kosten zehn Euro.