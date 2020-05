Avatar_shz von Wiebke Stitz

22. Mai 2020, 15:13 Uhr

Die erste Woche der „neuen Normalität“ ist geschafft. Die Zerrissenheit bei Syltern bleibt. Was sie mit den Gästen teilen, ist die Sehnsucht nach einer Insel, die für die Menschen lebenswert ist.

Das, was wir Insulaner auf Sylt in der Zeit des Lockdown hier erleben durften, hat uns nachhaltiger verändert als vermutet. Können wir hier arbeiten, um zu leben und nicht hier leben, um nur zu arbeiten? Müssen wir uns als Sylter mit unseren Bedürfnissen hinten anstellen, um die Wirtschaft auf der Insel am Laufen zu halten?

Diese Gedankenspiele machen es schwerer zu ertragen, wie übergriffig sich einige unserer Gäste verhalten. Sie rufen die Polizei, wenn Sylter sich im Garten treffen (zwei Haushalte!) oder drohen den Einzelhändlern Schläge an, wenn sie um das Tragen einer Maske bitten. Gast-Freundschaft bedeutet, bei jemandem zu Gast zu sein – haben einige unserer Gäste das vielleicht vergessen?