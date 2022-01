Yoga-Tage auf Sylt : Ganzheitlich und abwechslungsreich: Yogis treffen sich im Mai in Kampen

Im Mai feiert im Gemeindehaus Kaamp-Hüs in Kampen ein 4,5-tägiges Yoga-Event Premiere. Es richtet sich an Sylter ebenso wie an praktizierende Yogis von überall her.

10. Januar 2022, 12:29 Uhr

2,6 Millionen Menschen im Land können nicht irren: Denn so viele Yoga-Praktizierende gibt es derzeit im Land. Tendenz steigend.

Im Mai feiert im Gemeindehaus Kaamp-Hüs in Kampen ein 4,5-tägiges Yoga-Event Premiere. Es richtet sich an Sylter ebenso wie an praktizierende Yogis von überall her.

YO! heißt das Format, bei dem vom 8. bis 12. Mai einige Meisterinnen und Meister des Yoga-Fachs im Kaamp-Hüs ihr Wissen weitergeben. Timo Wahl, Lehrer und Ausbilder aus Frankfurt, verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung auch auf internationalem Parkett. „Als meine Frau und ich unsere Sylter Freundin Imke Wein besuchten, kamen wir schnell auf die Idee, ein innovatives Konzept zu entwickeln – für alle, die tief eintauchen wollen“, beschreibt Timo Wahl die Initialzündung. Und auch Kampens Tourismusdirektorin Birgit Friese sagte sofort Ja und gab dem Event im Kaamp-Hüs ein Zuhause.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich nun an 4,5 Tagen im Mai auf ein ganzheitliches Yoga-Erlebnis mit Substanz und renommierten Lehrenden freuen: Meditationen, Workshops, neue Yoga-Stile, Outdoor-Erfahrungen, Vorträge, Geselligkeit. Mit Leben füllen werden das Programm neben Timo und Corinna Wahl unter anderem auch Patricia Thielemann, Gründerin von „Spirit Yoga“ in Berlin, und der Schweizer Zenlehrer und Meditationsmeister André Daiyu Steiner.

Um nach allen Regeln der Abstandskunst praktizieren zu können, wird es insgesamt nur etwa 50 Plätze geben. Los geht’s am Nachmittag des 8. Mai mit einer Eröffnungsklasse und einem anschließenden Willkommensfest am Strand. Die nächsten Tage starten dann jeweils um 7.15 Uhr mit einer Meditation. Nach einer Teepause beginnen intensive Workshops in kleinen Gruppen. Im Anschluss an die Mittagspause folgen Denkanstöße für den Kopf. Am Nachmittag steht eine Stunde mit innovativen Yogastilen auf dem Programm oder wahlweise Open-Air-Angebote wie eine Kräuterwanderung, Bouldern oder eine Einführung ins SUP-Boarding. Zwei Abende klingen mit einer Vortrags- und Gesprächsrunde aus. Die Yoga-Tage enden am Donnerstag, 12. Mai, mit einer Abschieds-Zeremonie am Nachmittag.

Einsteiger-Workshop kann separat gebucht werden

Das Programm richtet sich an Menschen, die bereits wissen, dass die Yoga-Kobra nicht tödlich ist. Menschen, die schon ein wenig Erfahrung mit dynamischen Yoga gemacht haben. An einem der Nachmittage wird Timo Wahl aber eine Einführung anbieten für alle, die immer schon mal wissen wollten, was es mit Yoga denn nun eigentlich auf sich hat. Dieser Einsteiger-Workshop kann separat von Interessierten aller Generationen gebucht werden.