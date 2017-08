Radikaler Vorschlag : Ganz Westerland soll Tempo-30-Zone werden

vergrößern 1 von 4 Foto: Boom, Montage: Nobis 1 von 4







Fast die gesamte Sitzung des Ortsbeirats am vergangenen Donnerstag stand im Fokus von Themen, welche die Neugestaltung der Verkehrsführung – sei es für Fahrräder oder für motorisierte Fahrzeuge – sowie die zahlreichen Parkplatz-Probleme im Innenstadtbereich Westerlands betreffen. Wenig verwunderlich war dabei die fast einhellige Ablehnung der Pläne von Nikolas Häckel, künftig die Fußgängerzonen von 21 Uhr abends bis 11 Uhr vormittags für Radfahrer freizugeben (wir berichteten). Für einen Paukenschlag sorgte dann allerdings ein radikaler Vorstoß, der diesmal jedoch nicht vom Bürgermeister der Gemeinde Sylt, sondern von Kay Abeling (CDU) kam: Angesichts der Diskussionen über die Einführung von Tempo 30 in der Süderstraße und die teilweise Umwandlung der Maybachstraße zur Einbahnstraße, schlug der Vorsitzende des Ortsbeirats vor, doch besser und konsequenter gleich das gesamte Stadtgebiet von Westerland zur Tempo-30-Zone zu erklären.

„Das ist zunächst einmal meine ganz persönliche Meinung“, betonte Abeling, „und ja, ich bin mir dessen bewusst: Dafür ist Einiges an Mentalitätsveränderung erforderlich.“ Aber in weiten Teilen Westerlands gelte ja bereits eine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer – und dort, wo noch 50 km/h erlaubt seien, käme man in Endeffekt kaum schneller voran: „Ich hab’s mehrfach selbst getestet. Von der Grenze zu Wenningstedt durch die Norder-, Maybach- und Süderstraße bis hinunter zum Campingplatz“, sagte der Vorsitzende. „Und glaubt mir: Mit Tempo 30 dauert es nur 60 Sekunden länger als mit Tempo 50.“

Als zur Verkehrsberuhigung und zum Schutz von kleinen Kindern grundsätzlich überlegenswert beurteilten die meisten Ortsbeiratsmitglieder den Vorschlag von Abeling. Hicham Lemssiah von den Insulanern gab allerdings zu bedenken, diese radikale Maßnahme könne Nachteile besonders für einheimische Autofahrer haben, die lange darauf warten mussten, das in der zweiten wichtigen Nord-Süd-Verbindung Bahnweg, Trift und Lorens-de-Hahn-Straße endlich der neue Asphalt fertig ist. „Gerade dort überall Tempo 30 halte ich für unsinnig“, sagte der Gemeindevertreter. „Dann würde sicher fleißig kontrolliert und geblitzt – und wen trifft es vor allem: Wieder mal nur uns Sylter.“ Dennoch sprach sich die Mehrheit des Ortsbeirats dafür aus, einen so genannten Prüfauftrag an die Verwaltung zu geben, um zu klären, ob Tempo 30 auf allen Straßen Westerlands inklusive der Land- und Kreisstraßen umsetzbar ist.

Ebenfalls von der Verwaltung geprüft werden soll auf Wunsch des Ortsbeirats der Vorschlag, auf dem Parkplatz „Habsburg“ hinter dem Technikhaus H.B. Jensen den privatfinanzierter Bau eines Parkhauses zu ermöglichen. Der Grund: Die Parkpalette am ZOB sei zwar selten ausgelastet, werde wegen ihrer größeren Entfernung zu Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen aber offensichtlich ungern genutzt. Neu sind solche Pläne allerdings nicht: Bereits 2005 hatte die CDU-Fraktion des damaligen Westerländer Stadtparlaments auf Wunsch des Vereins Sylter Unternehmer (SU) die Idee zur Errichtung eines Parkhauses hinter H.B. Jensen aufgegriffen und einen entsprechenden Auftrag an das Stadtbauamt erteilt – allerdings ohne Ergebnis. Doch nun soll das Projekt „neu belebt und forciert“ werden, sagte Kay Abeling, mit im Boot sei auch wieder der Verein SU. Dessen Vorsitzender Karl Max Hellner hatte bereits im März beklagt, es gäbe insgesamt zu wenige Parkplätze in Westerland, daraus resultiere auch der starke Suchverkehr auf den Westerländer Straßen. Als Lösung schlug Hellner ein zentrales Parkhaus in der Innenstadt vor. Das Areal hinter dem Technikhaus sei dafür bestens geeignet und gehöre bereits der Gemeinde Sylt.

Nikolas Häckel äußerte sich auf Nachfrage der Sylter Rundschau überrascht zu den neuen konkreten Forderungen des Ortsbeirats: „Politisch gewünscht war beziehungsweise ist ja, vor weiteren verkehrlichen Maßnahmen ein gesamtinsulares Verkehrskonzept und auch Radverkehrskonzept zu erstellen“, sagte der Bürgermeister. „Dem widersprechen jetzt diese Empfehlungsbeschlussfassungen, die aber selbstverständlich dem Fachausschuss zur Beratung vorgelegt werden.“ Andere Korrekturen, wie die Wiederfreigabe des kleinen Parkplatzes am Bahnhof für Kurzparker statt für Taxen, sollen aber unbürokratisch umgesetzt werden. „Ich verspreche Ihnen: Vieles wird nachträglich wieder glattgezogen – Punkt für Punkt“, so Häckel. Dazu gehört auch die Überdachung der neuen Radstellplätze östlich des Bahnhofs, um deren Attraktivität zu erhöhen. Bisher würden dort kaum Fahrräder abgestellt, stattdessen wild und vorschriftswidrig direkt vorm Bahnhof an Laternenpfähle oder Bäume gekettet, kritisierte der Ortsbeirat.

von Pierre Boom

erstellt am 27.Aug.2017 | 22:36 Uhr