„White Dinner“ auf Sylt : Ganz in Weiß am Strand von Kampen

Viele, sehr viele Insulaner und Urlaubsgäste trafen sich heute Abend zum „White Dinner“ am Strand vor der Sturmhaube. Allein 500 von ihnen sitzen – natürlich ganz in Weiß gekleidet – an einer langen Tafel mit exklusivem Blick auf die Nordsee und genießen bei strahlendem Sonnenschein ein stilvolles Picknick der ganz besonderen Art. Und wer keinen Platz mehr an den selbstverständlich weiß eingedeckten Tischen und Bänken gefunden hat, macht es sich in den ebenfalls weißen Sylter Strandkörben oder auf einer – nun, na was wohl – weißen Decke bequem.

von Pierre Boom

erstellt am 18.Jul.2017 | 19:42 Uhr