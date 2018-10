„Ganz besonders – ganz normal“

Familie im Mittelpunkt bietet Elterntreff Autismus auf Sylt an, um Betroffenen Mut zu machen

von Wiebke Stitz

14. Oktober 2018, 15:47 Uhr

„Drei von zehn Kindern sind von Autismus betroffen“, stellt Autismus-Therapeutin Anke Bethge, die seit Anfang des Jahres den Elterntreff Autismus auf Sylt leitet, gleich zu Beginn des Gespräches fest. „Die Diagnoseverfahren haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, die Erkrankung kann immer früher festgestellt werden.“ Mit dieser Aussage macht sie deutlich, wie wichtig das gemeinsame Angebot des Kreises Nordfriesland, der Lebenshilfe Sylt und Familie im Mittelpunkt (FiM) auf Sylt ist.

Doch was verbirgt sich hinter dieser Diagnose, die die meisten Menschen höchstens mit dem Erfolgsfilm „Rainman“ in Zusammenhang bringen, in dem Hollywood-Star Dustin Hoffmann Mitte der 1980er Jahre einen Autisten spielt? Anke Bethge erklärt: „Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Disco direkt neben den Lautsprechern und werden von allen Seiten beschallt. So geht es Autisten, sie leiden unter einer permanenten Reizüberflutung, ihr Gehirn steht ständig auf Empfang und sie hören quasi das Gras wachsen.“

Das führt zu Schwierigkeiten in der Entwicklung und vor allem im Sozialverhalten. Autisten können nur schwer Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen. Hilfe brauchen deshalb nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Familienangehörigen. Mitarbeitende in Kindertagesstätten und Schulen brauchen ebenso Handlungsstrategien zum Umgang mit Kindern mit Autismus. Manchmal bedarf es auch einer zusätzlichen Begleitung.

„Im letzten Jahr ist der Bedarf hier auf der Insel nach einem Elterntreff Autismus im Rahmen eines Elternschulkurses deutlich geworden“, erzählt Susanne Berlin, Diplom Sozialpädagogin bei FiM, „Um eine gezielte Förderung zu beginnen, muss die Diagnose vorliegen. Doch woher wissen Eltern, dass die Auffälligkeiten, die ihr Kind zeigt, autistisch begründet sind? An dieser Stelle setzen wir mit dem Elterntreff an. Wir informieren über das Krankheitsbild, bringen Eltern miteinander in Kontakt, damit sie ihre Erfahrungen austauschen können, und vermitteln Tipps für den Alltag, bis dann nach einer gesicherten Diagnose die Förderung beginnen kann.“

Hinweise auf die Erkrankung gibt nach den Erfahrungen der Autismus- Therapeutin Anke Bethge das ungewöhnliche Verhalten des Kindes: Es hat keine Freunde, interessiert sich nicht für Neues und neigt zu heftigen Wutausbrüchen. Unvorhergesehene Ereignisse werfen es völlig aus der Bahn.

„Früher waren diese Kinder die Dorftrottel. Heute wissen wir um ihre Erkrankung und können mit festen Strukturen und dem Erlernen von sozialen Kontakten einen Alltag für sie schaffen, den sie und ihre Familie bewältigen können“, macht Anke Bethge allen Betroffenen Mut, „und genau dafür haben wir den Elterntreff Autismus ins Leben gerufen.“

Termine und

weitere Informationen:

Susanne Berlin, FiM

04651 / 83 57 807