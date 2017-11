Gymnasium auf Sylt : G8 oder G9? Wie viel Zeit braucht man für das Abitur?

vergrößern 1 von 1 Foto: SAF 1 von 1

G8 oder G9, das ist hier die Frage. Und zwar eine, die ebenso schnell wie wohl durchdacht beantwortet werden muss, denn die Entscheidung wird die künftige Schullandschaft auf der Insel maßgeblich prägen.

Doch der Reihe nach: Bis zum Jahr 2010 bestand auf Sylt die landesweit übliche schulische Dreiteilung von Gymnasium, Real- und Hauptschule. Aufgrund der damals inselweit geführten Diskussion zur Sicherstellung aller allgemeinbildenden Abschlüsse und zum Erhalt des Gymnasiums wurde dann 2010 beschlossen, das Schulzentrum Sylt zu gründen, das als „organisatorische Verbindung“ über einen Regionalschulteil (dem Zusammenschluss aus Haupt- und Realschule) und über ein G8-Gymnasium verfügte. 2014/15 kam dann die landesweite Umwandlung der Regional- in Gemeinschaftschulen und aus dem Schulzentrum wurde ein G8-Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil, das seit 2013 von Oberstudiendirektorin Gonde Detlefsen geleitet wird.

Das Besondere an dieser Schulform ist seine Durchlässigkeit: „Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten können Schülerinnen und Schüler durch die größtmögliche Kooperation leichter von einer in die andere Schulform wechseln”, erklärt Gonde Detlefsen. Auch nach dem Erreichen des Mittleren Allgemeinen Schulabschlusses (MSA) in Klasse 10 können Schüler mit entsprechenden Noten weiter auf das benachbarte Gymnasium gehen und in Klasse 12 ihr Abitur ablegen. Ein Wechsel auf das Berufliche Gymnasium in Niebüll, der früher üblich war, entfällt seither weitestgehend.

„Laut Statistik ist diese Durchlässigkeit sehr erfolgreich und wird seit 2013 gut angenommen. Denn rund ein Drittel der Zehntklässler des Gemeinschaftsschulteils wechselt jetzt in die Oberstufe des Sylter Gymnasiums, geht also von einer Klassenzimmertür in die nächste in bekannten Räumlichkeiten und in den Unterricht von ihnen bereits bekannten Lehrkräften”, weiß die Schulleiterin. Von den derzeit 850 Schülern am Schulzentrum Sylt gehen 500 auf das Gymnasium und 350 auf den Gemeinschaftsschulteil, der Schulabschlüsse nach Klasse 9 (Erster Allgemeiner Schulabschluss, ESA) und Klasse 10 (MSA) ermöglicht.

So weit, so gut. Aber am 20. September dieses Jahres hat der schleswig-holsteinische Landtag dem Schulgesetz-Entwurf der Jamaika-Koalition auf Abschaffung des G8-Gymnasiums in 1. Lesung mit einem klaren Votum zugestimmt. Vorgesehen ist nun, dass der Bildungsgang am Gymnasium ab dem Schuljahr 2019/20 generell neun Jahre umfasst – sechs Jahre in der Sekundarstufe I, gefolgt von einer dreijährigen Oberstufe. Dieses Gesetz soll zum 1. Januar 2018 in Kraft treten und für alle Schülerinnen und Schüler gelten, die zum Schuljahr 2019/20 in die 5. beziehungsweise 6. Klasse des Gymnasiums kommen. Alle anderen, also ab Klasse 7, sind davon nicht betroffen und machen ihr Abitur weiterhin nach acht Jahren.



Schulkonferenz muss sich für G8 oder Y-Modell entscheiden





Der Gesetzentwurf legt aber auch die Bedingungen fest, unter denen die Gymnasien jetzt einmalig die Gelegenheit erhalten, sich für den Verbleib bei G8 oder dem Y-Modell (Kombination aus G8 und G9) zu entscheiden. Die Entscheidung darüber fällt die Schulkonferenz, die zu gleichen Teilen aus Schülern, Lehrern und Eltern besteht. Um einen Beschluss zu fassen, ist in einer geheimen Abstimmung eine Dreiviertel-Mehrheit der Schulkonferenz notwendig. Fasst die Schulkonferenz bis zum 23. Februar 2018 keinen Beschluss, wird der neunjährige Bildungsgang regelhaft zum Schuljahr 2019/20 eingeführt.

Nun muss sich also auch die insulare Schulkonferenz des Schulzentrums entscheiden, ob sie am bestehenden System mit dem G8-Abitur festhält. Keine leichte Entscheidung, denn beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen. Diese Entscheidung steht den Mitgliedern der Schulkonferenz Ende Januar, Anfang Februar bevor und es bleibt nur zu hoffen, dass man sich für das Wohl der Kinder und für den Standort Sylt entscheidet. Denn die landespolitische Entscheidung muss nicht unbedingt auch die beste Lösung für die Insel sein.

Fragt man Gonde Detlefsen nach ihrer Meinung, so würde sie sich wünschen, dass „man unserer Schule genug Zeit geben würde, um ein seit fünf Jahren auf den Weg gebrachtes erfolgreiches pädagogisches Konzept, was allen Sylter Schülerinnen und Schülern hier auf der Insel den jeweils bestmöglichen allgemeinbildenden Schulabschluss ermöglicht, noch weiter zu entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler fahren mit sehr wenigen Ausnahmen nicht mehr, wie es noch vor fünf Jahren und davor über Jahrzehnte Usus war, über den Damm, um dort nach dem Mittleren Schulabschluss ihr Abitur in Niebüll zu machen“, so die Sylter Schulleiterin. „Wir haben jetzt zwei starke Schulformen unter einem Dach, für unseren insularen Standort eine große Vielfalt im Unterrichtsangebot und in den Wahlmöglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler – gerade in der jetzt gut aufgestellten Oberstufe – sowie eine gute Lehrerversorgung, eine hohe Durchlässigkeit und Kooperation. Nicht zu vergessen sind die gute Frühstücks- und Mittagsversorgung und das Angebot der offenen Ganztagsschule. Das würde ich gerne erhalten und noch weiter ausbauen“, sagt Gonde Detlefsen.