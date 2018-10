Vortrag Nach USA-reise : Fynn und Robin im Silicon Valley

Sylter Schüler berichten über ihre Expedition ins kalifornische „IT-Mekka“

22. Oktober 2018, 17:04 Uhr

Es war eine Reise, die ihr Leben veränderte: Im vergangenen Juni nahmen die beiden Sylter Schüler Fynn Weyrich und Robin Reyer an einer Wirtschaftsexpedition ins Silicon Valley teil, dem „Mekka“ der IT- und High-Tech-Industrie in Kalifornien. Fynn konnte – nach einem Aufruf in der Sylter Rundschau – die Reise dank zahlreicher Spenden antreten. Nach ihrer Rückkehr versprachen die beiden, von ihren Erlebnissen zu berichten.

Am morgigen Mittwoch, 24. Oktober, ist es nun soweit – und nicht nur die zahlreichen Spender sind um 18 Uhr ins Forum des Schulzentrums in Westerland eingeladen, um sich die spannenden Geschichten aus Kalifornien anzuhören.