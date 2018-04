Geschafft : Fynn fährt ins Silicon Valley

Der Sylter Schüler hat 2950 Euro Spenden gesammelt und kann sich nun seinen Traum erfüllen.

von Julia Nieß

05. April 2018, 05:09 Uhr

Fynn Weyrich hat es geschafft: Mithilfe von Spendern hat er 2950 Euro gesammelt, um an einer Wirtschaftsexpedition ins Silicon Valley teilzunehmen. In der vergangenen Woche machte die Sylter Rundschau in einem Bericht auf den 15-jährigen Schüler aufmerksam. Über 50 Personen entschlossen sich daraufhin, Fynn und sein Vorhaben finanziell über die Crowdfunding-Seite „Go fund me“ und mit Barspenden zu unterstützen.

„Ich war überwältigt, dass mir so viele Leute geholfen haben und auch von den zahlreichen netten Worten, die mir geschrieben wurden. Das hat mich total vom Hocker gehauen“, sagt der Sylter Schüler glücklich. Zudem sei es interessant gewesen, woher die Spender kämen: Die meisten leben auf Sylt, aber „ein Arzt aus Süddeutschland hat mir zum Beispiel 300 Euro gespendet“, freut sich Fynn.

Die Wirtschaftsexpedition nach Kalifornien, wo das Silicon Valley liegt, ist ein Programm der Stiftung „Institut für Jugendmanagement“ aus Heidelberg. Maximal 28 Jugendliche aus ganz Europa dürfen das „Mekka“ der IT- und High-Tech-Industrie auf ihrer Reise kennenlernen. Und die werden genau ausgewählt: Fynn musste sich ausführlich bewerben, dazu gehörte auch ein zweiseitiges Motivationsschreiben, in dem er darlegen sollte, wieso gerade er das Expeditionsteam gut ergänzen werde. Und diese Aufgabe hat er mit Bravour gemeistert, denn bald nach seiner Bewerbung kam die Zusage. Das Problem: Fynn hatte das nötige Geld für die Reise nicht und entschied sich, über das Internet Spenden zu sammeln und schaffte es, durch seine motivierte Art viele Menschen für sich zu begeistern. Derzeit besucht er die elfte Klasse am Schulzentrum Sylt und wird 2020 sein Abitur machen. Danach würde er gerne Wirtschaftsinformatik studieren. Auch für diesen Traum ist die Reise ins Silicon Valley vorteilhaft. Allerdings soll ihn die Expedition nicht nur persönlich weiterbringen: „Ich möchte weitergeben, was ich auf der Reise gelernt habe und anderen etwas von meinem Wissen abgeben“, betont er. „Ich leite in der Schule die Informatik-AG und auch dafür möchte ich neue Eindrücke gewinnen. Dann kann ich den Teilnehmern erzählen, wie es in der ‚richtigen Welt‘ und bei den großen Firmen in der Branche läuft.“

Auf der Internetseite „Go fund me“ wird er in Kürze ein Update posten, damit für alle Spender sichergestellt ist, dass das Geld bei der Stiftung angekommen ist. „Das ist mir schon aus Transparenzgründen sehr wichtig“, sagt er. Und um den vielen Spendern auch von seinen Erfahrungen zu berichten, möchte Fynn einen Blog einrichten, auf dem alle seine Reise verfolgen können.

Fynns Expedition nach Amerika beginnt im Juni. „Im Vorfeld muss ich noch einen Erste-Hilfe-Kurs und den Europäischen Computerführerschein machen“, erzählt er. Aber erstmal will er sich auf das nächste Highlight konzentrieren, denn in der kommenden Woche lässt er sich zum Schülermentoren ausbilden.