Für mehr Kinder im Fokus

Anlässlich der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien zeigt das BBZ Sylt zwei Filme zum Thema

Westerland | Mit Filmvorführungen und Diskussionen beteiligt sich das Behandlungs- und Beratungszentrum (BBZ) auf Sylt an der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. „Ich glaubte, ich wäre schuld an der Sucht meiner Eltern“ ist eine Aussage, die von Kindern aus Suchtfamilien häufig zu hören ist, heißt es vom BBZ. Sie tragen eine Bürde aus Schuld und Scham. Ziel der bundesweiten Aktionswoche, die in diesem Jahr zum elften Mal Mitte Februar stattfindet, ist es, dass mehr Kinder suchtkranker Eltern die Unterstützung erhalten, die sie brauchen.

Zwei besondere Filme zeigt das BBZ zu diesem Thema: Am Mittwoch, 12. Februar, wird um 16.30 Uhr der Spielfilm „Zoey“ - über die Lebenswelt von Kindern aus suchtbelasteten Familien gezeigt. Die Zielgruppe sind Kinder ab zehn Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Antje Bergmann-Kupfer, Fachkraft für Suchtprävention, wird im Anschluss Information und Diskussion anbieten und das Gruppenangebot „Schatzsucher“ vorstellen. Am folgenden Tag, 13. Februar, um 18.30 Uhr wird der Spielfilm „Dunkle Tage “ mit Suzanne von Borsordy gezeigt. Die Zielgruppe sind Erwachsene und Jugendliche. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

In der Sylt Bibliothek und in den Buchhandlungen werden parallel „Büchertische“ zum Thema aufgebaut sein. Zusätzlich werden auf der Ehrenamtsmesse Sylt am 9.Februar Fachkräfte am Aktionsstand des BBZ Sylt zum Thema informieren.

Darüber hinaus besteht im BBZ Sylt täglich die Möglichkeit in der offenen Suchtsprechstunde von 12 Uhr bis 13 Uhr Kontakt aufzunehmen.

Kontakt: BBZ Sylt, Diakonisches Werk Südtondern, Kirchenweg 37, 25980 Sylt / Westerland. Telefon: 04651 / 82 22 020; Fax: 04651 / 82 22 028; Homepage: www.dw-suedtondern.de