„Für Gastronomen ist es nicht fünf vor zwölf, sondern halb eins“

Förderprogramme, Kurzarbeit und Außer-Haus-Essen helfen den Restaurantbetreibern auf der Insel nur bedingt

SYLT | Selbst wenn Zweitwohnungsbesitzer ab dem 4. Mai wieder auf die Insel reisen dürften, bedeutet dies für die hiesigen Gastronomen vermutlich nur einige Tropfen auf den heißen Stein.

Denn zum einen steht derzeit noch in den Sternen, wann Restaurants wieder besucht werden können, zum anderen rechnen die Gastronomen selbst nach Wiedereröffnung nur mit bescheidenen Umsätzen – erst die Touristenströme würden das dringend benötigte Geld in die Kassen spülen.

Die Anspannung ist bei jedem Sylter Gastronomen zu merken, den man trifft. Seit nunmehr bald sechs Wochen regt sich etwa im Muasem Hüs und auf der Sonnenterrasse außer dem Wind nichts mehr. „Es ist für uns wie auch unsere Kollegen eine sehr schwierige Zeit“, konstatiert Wirtin Anke Kießling.

Man stehe in den Startlöchern und hoffe, dass man das Morsumer Bistrorant „Wie Zuhause“ möglichst bald wieder öffnen dürfe – „und wenn zunächst zumindest die Sylter kommen“.

Anfangs hatten Anke und Sven Kießling versucht, durch einen Außer-Haus-Verkauf die finanzielle Misere abzufedern, „aber das wurde kaum angenommen“. Die Zeit verstreicht, jeder Tag ist im wörtlichen Sinne kostbar: „In dieser Hinsicht ist es nicht fünf vor zwölf, sondern schon fast halb eins.“



Hygiene ist in der Gastronomie ohnehin selbstverständlich





Auch Andre Meyerhoff spricht von einer prekären Lage: „Die Fördermittel sind schnell aufgebraucht, es drängt jetzt wirklich“, unterstreicht der Inhaber des traditionsreichen Keitumer Restaurants „Salon 1900“. Er hoffe sehr, dass die Regelungen für gastronomische Betriebe ab Anfang, spätestens aber Mitte Mai gelockert würden.

„Natürlich setzen auch wir dann alle vorgeschriebenen Maßnahmen sofort um.“ Doch Andre Meyerhoff denkt nicht allein an sich, sondern auch an sein Team: „Ich möchte meine Leute so bald wie möglich aus der Kurzarbeit zurückholen.“

Dass es allein durch die Zweitwohnungsbesitzer spürbar aufwärts gehe, bezweifelt Meyerhoff: „Wir brauchen natürlich auch die Urlauber.“

Den idyllischen Blick auf den Wenningstedter Dorfteich kann Familie Fitschen im Garten ihres gleichnamigen Restaurants derzeit nur alleine genießen. Und auch hier glaubt man nicht, dass die Zweitwohnungsbesitzer allein die Misere lösen werden. „Es ist ein Anfang. Und wir wissen nicht, wie viele Zweitwohnungsbesitzer in dieser ungewissen Zeit wirklich nach Sylt kommen“, befindet Sonja Fitschen.

Auch hier fruchtete das Angebot des Außer-Haus-Verkaufs bis dato wenig. Und auch hier denkt man an die Mitarbeiter, die Stand-by sind.

Was alle Sylter Gastronomen, Geschäftsleute und Vermieter herbe trifft, bringt Sonja Fitschen auf den Punkt: „Wir kommen aus einem langen Winter und brauchen das Geld.“

Auch im Westerländer Fisch-Bistro Anna Gosch bleibt die Küche kalt. „Wir hoffen wie wohl jeder andere auch, dass es endlich wieder losgeht“, betont Philipp Fellmann von der Geschäftsleitung. Politik und Verbände seien gefordert, entsprechende Vorgaben zu machen. Um diese macht sich Fellmann wenig Sorgen: „In der Gastronomie spielen Hygienevorschriften ja von Haus aus eine wichtige Rolle. Und das könnten wir problemlos anpassen.“

Die Anreise der Zweitwohnungsbesitzer sei ein erster Schritt, „aber natürlich benötigen wir die Touristen“. Außer-Haus-Verkauf sei demnach ab dem 4. Mai auch im Fisch-Bistro Anna Gosch eine Option.

Wenn man die Belegschaft „nach und nach wieder zurückholen könnte“, wäre das für Fellmann eine besondere Freude: „Die warten natürlich auch schon alle und scharren mit den Hufen.“