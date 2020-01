Für eine größere Auswahl

Der 19-jährige Cem Eker ist der Kopf des Lieferdienstes „Sylt Eats“

Anja Werner

12. Januar 2020, 16:19 Uhr

In unserer Serie „Start-Ups und Gründer“ stellen wir Sylter vor, die ihre Träume verwirklicht haben und mit ausgefallenen, schönen oder innovativen Ideen die Insel bereichern...

Was in größeren Städten so einfach geht, kann auf Sylt schnell zur Herausforderung werden: „Nachdem unsere Suche nach einem vielseitigen Lieferservice auf Sylt gescheitert war, kam uns die Idee zum Konzept von Sylt Eats“, heißt es auf der Webseite des Lieferdienstes. Anders als in Großstädten hat man auf der Insel – wenn es um Lieferdienste geht – keine all zu große Auswahl.



Marktlücke entdeckt





Das fiel im Juli 2018 auch Cem Eker und Constantin Behrens auf, Schüler der Abschlussklasse am Schulzentrum Sylt. „Wir wollten uns nach dem Sport noch etwas zu Essen bestellen“, erinnert sich Cem Eker. Auf Pizza hatten die beiden jedoch keine Lust und die Auswahl an Lieferdiensten auf Sylt ist begrenzt. Die beiden jungen Männer entschieden sich schließlich für eine Fastfoodkette und Selbstbedienung, ärgerten sich aber dennoch: „Kurze Zeit vorher habe ich ein Praktikum auf dem Festland gemacht, da gab es viele Möglichkeiten, sich Essen liefern zu lassen“, erzählt Cem Eker. Auf Sylt habe er das vermisst. „Constantin und ich kamen daraufhin ins Gespräch darüber, was auf Sylt fehlt.“ Dass aus dieser Laune heraus ein Unternehmen würde, ahnte wohl keiner der beiden in diesem Moment. „Constantin hat mich von Anfang an bestärkt: Gemeinsam haben wir beschlossen, es einfach zu versuchen“, so Cem.

Das Ziel? Mehr Auswahl bieten: Aktuell liefert Sylt Eats Essen von drei verschiedenen Restaurants – dem Ho Bistro, dem Kompass und Alibaba und bietet damit alles von Chop-Suey über Pizza, Burger und Döner bis hin zum Salat. „Ab dem 1. März kommt das Café Extrablatt noch dazu“, verrät Cem Eker, der „Sylt Eats“ mittlerweile alleine führt. Constantin Behrens habe sich aus Mangel an Zeit aus dem Unternehmen zurückgezogen. Immerhin: Drei bis fünf Stunden investiert Cem täglich in den Lieferservice, der täglich von 17 bis 22 Uhr geöffnet hat. In dieser Zeit nimmt der 19-Jährige die Bestellungen an und liefert sie aus.

„Es ging an einem Freitag los“, erinnert er sich. „Am ersten Tag hat mein Bruder mir beim Ausliefern geholfen. Er war mit dem Auto unterwegs und ich habe die Lieferungen mit dem Fahrrad ausgefahren.“ Kurz drauf meldeten sich zwei Freunde bei Cem Eker. Sie wollten helfen und ebenfalls Essen ausfahren. „Meist liefere ich unter der Woche aus und die beiden anderen am Wochenende“, erzählt der Schüler. „Das klappt wirklich gut.“



Keine Lieferungen nach List und Hörnum





Die Reaktionen auf den Lieferservice nimmt Cem Eker als „gemischt“ wahr. Denn einen Haken hat das Ganze: Hörnum, List, Archsum und Morsum werden momentan von Sylt Eats nicht beliefert. „Ein Döner, der nach List geliefert wird, kann nicht mehr schmecken“, sagt Cem lachend und spielt auf die langen Fahrtzeiten – gerade im Sommer – an.

Nach dem anstehenden Abitur sollen in diesem Jahr eventuell noch weitere Restaurants bei „Sylt Eats“ aufgenommen werden. Genaueres will der 19-Jährige aber noch nicht verraten.





Weitere Informationen unter sylteats.de