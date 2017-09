Für 30 Minuten in 300 Metern über der Insel

vergrößern 1 von 1 Foto: supanz 1 von 1

„Das war so ein tolles Erlebnis, einfach unvergesslich“, schwärmte Magda Bahnsen nach ihrem 30-minütigen Rundflug mit dem Zeppelin über die Insel. Die 70-jährige Sylterin hatte am Gewinnspiel der Sylter Rundschau teilgenommen – und gewonnen. In dreihundert Metern Höhe ging es für sie und elf weitere Passagiere vom Flughafen übers Rantumbecken nach Keitum, dann zum Kampener Leuchtturm und wieder zurück.

Anlässlich der Messe Nordbau in Neumünster präsentiert die Firma Zeppelin Baumaschinen derzeit einen echten Zeppelin im Norden, der normalerweise in Friedrichshafen am Bodensee beheimatet ist. Auch heute wird das Luftschiff wieder von Neumünster nach Sylt fahren und erneut zwölf Passagieren einen Rundflug ermöglichen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ihn zwischen 11.20 Uhr und 12.30 Uhr vom Boden aus in der Luft schweben zu sehen.