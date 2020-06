Jugendheime auf Sylt : Fünf-Städte-Heim öffnet 2020 nicht

Über 18.000 Reservierungen für Saison 2021.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

25. Juni 2020, 09:00 Uhr

Der Verein des Fünf-Städte-Heims in Hörnum hat aktuell bekannt gegeben, dass sein Jugendheim in Hörnum erst im kommenden Frühling wieder öffnen wird.

Lange sei darum gekämpft worden, Jugendlichen auch in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr eine spannende Ferienreise ins Fünf-Städte-Heim zu ermöglichen. Doch am Ende entschied die Sorge um die Gesundheit der Gäste. Vorstand und Geschäftsführung des Jugendhauses in Hörnum auf Sylt werden in dieser Saison das Heim nicht mehr öffnen und konzentrieren sich auf das kommende Jahr.

Schlafräume werden verschönert



"Die belegungsfreie Zeit nutzen wir, um mehr als ohnehin geplant zu sanieren und zu verschönern", sagt Vorstandsvorsitzender Dieter Schipler. Im Untergrund werden Kanalisation und Drainage erneuert, und anschließend wird oben der Spielplatz aufgehübscht."

Der neue Heimleiter Torge Sievers und sein Team legen derweil fleißig

Hand an, um Außengelände und Schlafräume zu verschönern.

Während in Hörnum die Bauarbeiten intensiviert werden, bitten die Mitarbeiter im Büro der Geschäftsführung des Jugendhauses die für den Spätsommer und Herbst gebuchten Gäste um Verständnis für die Absage. Gleichzeitig läuft die Buchung für die neue Saison.

18.000 Verpflegungstage sind für 2021 bereits reserviert

Freundschaften vertiefen, interessante Menschen, andere Kulturen, spannende Spiele kennenlernen – mehr als 400.000 junge Menschen haben das bei Klassen- und Jugendreisen in den vergangenen fast 75 Jahren im Fünf-Städte-Heim erlebt.

Vereinsvorsitzender Dieter Schipler äußert sich optimistisch: "Nächstes Jahr werden wir wieder lachende und strahlende Kindergesichter in unserem Haus in Hörnum sehen."

Trotz aller Schwierigkeiten ist der Erhalt des Hauses aus heutiger Sicht laut Geschäftsführung nicht in Gefahr. Dank Soforthilfe, KfW-Förderung und flankierender Maßnahmen wie Kurzarbeit und Kosteneinsparungen in allen Bereichen wird die wirtschaftliche Balance gehalten. Gleichwohl können Unterstützer auch von außen etwas unternehmen, um das Haus für die Zukunft zu stärken. Der Fünf-Städte-Verein engagiert

sich für die europaweite Kampagne "Rettet die Klassenfahrten" und "Deine Stimme für Jugendfahrten". Und auch der Förderverein der Hörnumer Einrichtung ruft zur Unterstützung auf. Das Motto für die Spendenaktion lautet: "Give me five"

Zur Petition: http://chng.it/GMqP4pDD58

Zum Video: https://youtu.be/cD7Gen8Vz7g

Zum Förderverein: www.foerderverein-fuenf-staedte-heim.de