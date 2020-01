Avatar_shz von shz.de

03. Januar 2020, 17:13 Uhr

Da steht man nun wie die Kuh vorm neuen Tor und fragt sich: Was wird uns das neue Jahr wohl bringen? Werden die Bahnschranken am Tinnumer Königskamp vielleicht einmal kürzer als eine halbe Stunde geschlossen sein? Wird die Kassiererin im Supermarkt endlich einmal aufhören zu fragen „Haben Sie eine Payback-Card?“. Fragen, auf deren Antworten wir gespannt sein dürfen.

Weitaus ernster indes ist der Ausverkauf der Insel. Und der stößt immer mehr Syltern bitter auf. Wurde beständig gemahnt, es sei fünf vor zwölf, so sehen viele Sylter die Uhrzeiger inzwischen auf fünf nach zwölf vorgerückt. Doch munter wird weiter Haus um Haus an Fremde verkauft, und immer mehr Zweitwohnungen stehen monatelang leer und entseelen die Dörfer.

Doch was tun? Eine Option wäre es, den Blick zum anderen Ende der Republik zu richten. Ob Berchtesgaden, Schönau am Königssee oder Ruhpolding – überall wurde ein Verbot für weitere Zweitwohnungen erlassen. Dieses betrifft all jene, die weniger als die Hälfte des Jahres vor Ort verbringen. "Damit ist ein Riegel gegen diejenigen vorgeschoben, die ihr Geld in Betongeld anlegen. Und es soll ein Signal sein für den Ort – für die Familien und die Arbeitnehmer", konstatiert der Bürgermeister von Ruhpolding.

Die Argumente der bayerischen Urlaubsdestinationen ähneln der Situation auf Sylt frappierend: Für Einwohner und die Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie wird es immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden, zudem sollen Domizile in präferierten Orten nicht zu Spekulationsobjekten werden.

Es ist fünf vor zwölf, doch womöglich lässt sich die Uhr durch entsprechende Fremdenverkehrssatzungen oder Bebauungspläne ja doch noch zurückdrehen. Wir bleiben gespannt, was uns 2020 auch in dieser Hinsicht bringen wird.