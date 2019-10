Führung mit dem Museums-Leiter

Sölring Museen bieten morgen einen besonderen Rundgang durch das Altfriesisches Haus von 1640 in Keitum

Keitum | Am morgigen Dienstag, 15. Oktober, haben Sylter und Gäste Gelegenheit zu einer besonderen Führung durch das Altfriesische Haus seit 1640 in Keitum. Der Leiter der Sölring Museen, Alexander Römer, wird dann um 13 Uhr zu einer Tour unter dem Titel „Bilegger, Klober, Kellerkammer – ein Keitumer Kapitänshaus“ starten, teilten die Veranstalter mit.

Das Altfriesische Haus am Keitumer Watt trotzt seit Jahrhunderten Wind und Wetter. Nur noch selten lassen sich die historischen Sylter Kapitänshäuser auch von Innen betrachten. Wie lebten die Sylter im 18. und 19. Jahrhundert? Was ist so besonders am uthlandfriesischen Haustyp und wann wurde der Pesel – die gute Wohnstube – eigentlich genutzt? Die Antworten darauf können Besucher mit dem Museumsleiter der Sölring Museen finden. Bei seiner einstündigen Führung lädt Römer Neugierigen in das Museum ein und „berichtet darüber, wie es sich damals lebte und was die Besonderheiten des 280 Jahre alten Hauses sind“.

Ausreichend Raum für die ein oder andere Frage zur einstigen Sylter Wohnkultur wird sich ebenfalls ergeben. Die Führung kostet zwei Euro zusätzlich zum Museumseintritt. Die letzte öffentliche Führung in der Saison 2019 findet am 29. Oktober statt.

Am Donnerstag, 17. Oktober, findet dann um 15 Uhr eine „Familienführung im Rahmen der Familienwochen Sylt“ mit dem Titel „Leben im Kapitänshaus“ im Altfriesischen Haus in Keitum statt.

In einem Sylter Kapitänshaus gibt es nicht nur spannende Geschichten zu entdecken, sondern auch jede Menge Einblicke in das Leben der Sylter Kinder vor vielen Jahrzehnten. Diese wollen wir gemeinsam suchen. Wie war es wohl in einer Seefahrerfamilie und einem Kapitänshaus aufzuwachsen? Womit konnten die Bewohner Licht machen, wenn es noch keine Schalter gab? Wie wurde geheizt, so ganz ohne Heizung? Dieses besondere Sylter Haus hat schon so viele Jahre auf dem Buckel und einiges zu erzählen. Und wer weiß, vielleicht überrascht euch bei der Tour sogar der eine oder andere Sylter Puk?

Kosten: Museumseintritt zuzüglich zwei Euro oder Familienwochenspezial (Eltern und Kinder alle vier Sölring Museen für 12,50 Euro). Anmeldung bis Mittwoch, 16.Oktober unter 04651/32805, info@soelring-museen.de oder im

Museum.

Zudem gibt es eine Sonderausstellungen im Sylt Museum „Die Landschaft muss mir Widerstand leisten…“ Will Sohl (1906-1969), die täglich noch bis 20. Oktober von 10 Uhr bis 17 Uhr (Sonnabend und Sonntag von 11-17 Uhr) zu sehen ist.

Täglich bis Donnerstag, 31. Oktober von 10 Uhr bis 17Uhr (Sa. & So. von 11-17 Uhr) zeigt das Muesum die Ausstellung „Fünf im Museum“. Die Fünf Künstler Walter vom Hove, Hans Joachim Pohl, Ingo Kühl, Edda Raspé und Hans Jürgen Westphal, setzen sich dabei mit der jahrtausendalten Inselgeschichte auseinander.

Kontakt: Altfriesisches Haus seit 1640, Am Kliff 13, 25980 Sylt/Keitum. Weitere Informationen unter: www.soelring-museen.de und www.facebook.com/soelring Foriining