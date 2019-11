Frühstück mit Staatssekretär

Thomas Bareiß (CDU) informierte sich auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow über Sylter Tourismusbranche

von Ralf Henningsen

07. November 2019, 14:05 Uhr

Keitum | Bei einem Besuch an der Westküste traf sich der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung und Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Bareiß (CDU), mit Vertretern der Sylter Tourismusbranche. Eingeladen hatte die nordfriesische CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow.

Bei dem Treffen im Benen-Diken-Hof in Keitum nutzten die Sylter Fachleute die Gelegenheit, auf die derzeitige schlechte Anbindung der Insel durch die Deutsche Bahn hinzuweisen. Daneben standen aber auch andere Themen bei dem Austausch auf der Tagesordnung. So wurde auf den Fachkräftemangel in der Gastronomie hingewiesen; hier besteht der Wunsch der Betriebe, darauf mit flexibleren Arbeitszeiten reagieren zu können. Als weiterer Punkt wurde in die Diskussion der Wunsch nach einer Umsatzsteuerangleichung der Beherbergungsbetriebe und der Gastronomiebetriebe auf sieben Prozent eingebracht. Für die geplante neue Deutsche Tourismusstrategie wurde darauf hingewiesen, dass für Schleswig-Holstein der skandinavische Raum äußerst interessant ist und dringend erschlossen werden muss, heißt es in einer CDU-Pressemitteilung.

Moritz Luft (Sylt Marketing) mahnte in dem Gespräch ein stärkeres Engagement der Bundespolitik für den Tourismus an. Mittlerweile seien vier Prozent der deutschen Arbeitskräfte im Tourismus tätig, die Branche habe deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie müsste attraktiver werden, aber auch bei den Rahmenbedingungen für Arbeitgeber gäbe es Verbesserungsbedarf.

„Der Kontakt zur Bundesregierung in Berlin ist für uns außerordentlich wichtig und wertvoll“, erklärte Ronald Glauth (Verein Sylter Unternehmer) nach dem Gespräch. „Insofern war es eine gute Gelegenheit, die teilweise eben doch sehr speziellen Sylter Themen und Problempunkte anzusprechen und für eine Unterstützung zu werben.“ Für die Sylter Unternehmer stand die Frage im Mittelpunkt, welche Rolle die Insel als Ausbildungsstandort einnehmen könnte und wie dieser nachhaltig im Sinne der Region gestärkt werden kann.

„Abgesehen von der frühen Uhrzeit – ein gemeinsames Frühstück um acht Uhr – war das Gespräch zwischen dem Staatssekretär Bareiß, Frau Damerow und Syltern sehr offen und beinahe fröhlich“, äußerte sich Claas-Erik Johannsen, Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbands Sylt. „Obwohl es sein erster Besuch auf Sylt war, schien er über unsere besonderen insularen Herausforderungen gut informiert zu sein. Und er war sich sowohl der herausragenden Bedeutung des Tourismus für unsere Destination als auch die Bedeutung unserer Destination für das Bundesland Schleswig-Holstein bewusst.“ Bareiß habe ernsthaftes Interesse bekundet, die Übernahme der hoheitlichen Kosten für die Flugsicherheit des Regionalflughafens durch den Bund zu prüfen. „Ein gelungenes, informatives Gespräch“, sagte Johannsen. „Sylt ist präsent im Büro des Staatssekretärs.“