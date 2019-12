Sylter Straßenverkehr : Frontalzusammenstoß – zwei Urlauberautos Totalschaden

Sieben Insassen standen unter Schock und wurden in die Nordseeklinik eingeliefert.

von Ralf Henningsen

29. Dezember 2019, 14:59 Uhr

Keitum | Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Sonnabend gegen 16.30 Uhr am Keitumer Bahnhof sieben Personen leichtverletzt. Sie wurden unter Schock in die Westerländer Nordseeklinik eingeliefert, teilte die Sylter Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Range Rover und der Land Rover kamen sich auf der Kreisstraße 117 auf Höhe des Keitumer Bahnhofs entgegen und stießen aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Die drei Insassen des einen Geländewagens und die vier des anderen – allesamt Sylt-Urlauber – kamen ohne schwere Verletzungen davon, standen nach Polizeiangaben aber unter Schock und wurden von den alarmierten Rettungswagen in die Nordseeklinik gebracht. Im Einsatz war neben der Polizei auch die Feuerwehr, die zum Abstreuen der Unfallstelle gerufen wurde.

Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzten die Polizeibeamten auf 40 000 bis 50 000 Euro. Die Kreisstraße musste während des Einsatzes für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.