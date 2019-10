Frischer Wind und „alte“ Kleidung

In unserer Serie „Start-Ups und Gründer“ stellen wir heute die Gründer von „Vas Resell“ vor, die von einem eigenen Laden träumen

In unserer neuen Serie „Start-Ups und Gründer“ stellen wir Sylter vor, die ihre Träume verwirklicht haben und mit ausgefallenen, schönen oder innovativen Ideen die Insel bereichern...

Ständig kommen neue Trends und Modelinien auf den Markt, jede Saison hat eine Trendfarbe, die im kommenden Jahr dann plötzlich gar nicht mehr angesagt ist – und die vor gar nicht so langer Zeit noch gefragten Teile fliegen in den Müll oder die Altkleidersammlung. Gleichzeitig entsteht eine Gegenbewegung: In Großstädten kann man sich vor dem Angebot an Second-Hand-Kleidung manchmal kaum mehr retten. Shops und Flohmärkte bieten wahre Schätze zu günstigen Preisen und in einigen Fällen kaum länger getragen als eine Saison.

Zwei junge Sylter haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt: Unter ihrem Label „Vas Resell“ (Vintage and Streetwear Resell) verkaufen Tay Dobrot (18) und Tim Knuth (20) ausgewählte Second-Hand-Teile.

Die Idee dazu entstand aus Versehen, wie Tay Dobrot verrät. „Ich habe mir damals einen Pullover gekauft, der mir eigentlich gar nicht so gut gefallen hat. Den habe ich nur ein paar Mal getragen und wollte ihn dann verkaufen – dabei habe ich Gewinn gemacht“, erzählt der 18-Jährige, der zur Zeit die Abschlussklasse am Gymnasium Sylt besucht.

Als er seinem Kumpel Tim Knuth davon erzählte war dieser sofort Feuer und Flamme – er beteiligte sich und schlug vor „Vas Resell“ über die Social Media Plattform Instagram noch intensiver zu promoten: Fast 5 000 Follower aus aller Welt haben die beiden dort inzwischen.

„Ein Großteil der Kleidung suchen wir uns aus diversen Onlineportalen zusammen“, erzählt Tim. „Außerdem fahren wir öfter nach Dänemark, um in den Thriftshops dort nach geeigneten Klamotten zu suchen.“ Die beiden halten dabei vor allem nach qualitativ hochwertigen Markenprodukten Ausschau. Aber auch das ein oder andere No-Name-Teil landet bei ihnen, wenn es sowohl qualitativ als auch optisch ihren Vorstellungen entspricht. So reihen sich neben Pullovern von unter anderem Marken wie Nike, Supreme, Stone Island, Ralph Lauren und Burberry auch jede Menge Jacken aus Ballonseide im 80er-Jahre-Stil. „Es heißt ja auch Vintage und Streetwear – Teile wie diese sehen einfach cool aus und sind besonders“, erklärt Tim und deutet auf ein Longsleeve mit buntem Druck.

Ein Großteil ihrer Freizeit geht für das lukrative Hobby drauf. „Immer wenn ich zwischendurch Zeit habe checke ich die Onlineportale nach neuen Sachen ab“, so der Auszubildende weiter. Auch die Ausflüge nach Dänemark erfordert Zeit und Geduld – „Für einen Sack voll Klamotten müssen wir einen Tag lang die Shops durchsuchen.“ Schlimm ist das aber nicht, Tim und Tay stehen voll und ganz hinter ihrem Label. Den Spaß an Mode sieht man ihnen an: „Wenn ein besonders cooles Teil dabei ist, behalten wir das auch mal“, geben sie lachend zu.

Dazu kommt, dass jedes Kleidungsstück fotografiert, das Bild bearbeitet und online gestellt werden, verpackt und verschickt werden muss. Mittlerweile sind die Klamotten der Jungs jedoch nicht nur über die Plattform Kleiderkreisel und Instagram, sondern auch in einem Pop-up-Store in der Inselkind-Filiale erhältlich. Jeden Montagnachmittag kommen die beiden dort zusammen, um ihre neusten Errungenschaften zu bepreisen und einzusortieren.

„Hier im Laden wurde das Angebot super angenommen“, freut sich Tay über den Erfolg des Pop-Up-Stores. Auch im nächsten Sommer sollen einige der Vintage-Stücke dort wieder ausliegen.

Die beiden füllen eine Marktlücke auf der Insel: „Welcher Jugendliche kann sich schon einen Pulli für 160 Euro leisten?“, fragt der 18-Jährige. „Wir bieten Markenklamotten, die man teilweise auf der Insel nicht bekommt und das zu bezahlbaren Preisen.“

Ein weiterer Aspekt ist, dass Vintagemode nachhaltig ist. „Auch das ist ein Teil der Idee“, erklären die jungen Männer. „Ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute prinzipiell anfangen würden Second-Hand-Kleidung besser anzunehmen“, sagt Tay und wird plötzlich ernst. „Gerade bei dem umdenken, das im Moment stattfindet sollte gebrauchte Kleidung ein wesentlicher Bestandteil werden. Wir müssen weg von dieser Wegwerfgesellschaft.“ Tay selbst ist komplett in Vintage gekleidet – ob man ihm das ansieht? Kein Stück. „Die Leute sollten verstehen, dass Second-Hand nicht bedeutet, dass man schmuddelig aussieht.“

Und in Zukunft? „Unser Traum ist ein eigener kleiner Laden, in dem wir das richtig groß aufziehen können“, verraten die beiden lachend.