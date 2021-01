Turismus auf Sylt : Frischer Wind: Peter Ulf Geisler wird der neue Tourismusdirektor in Hörnum

Am 1. Februar tritt Peter Ulf Geisler den Job als neuer Betriebsleiter beim Tourismus Service Hörnum an.

von Wiebke Stitz

27. Januar 2021, 09:00 Uhr

Hörnum | Seine touristische Erfahrungen sind international, seine politischen Erfahrungen kommunal – eine Kombination, die Peter Ulf Geisler bei seinem neuen Job auf Sylt sicher helfen wird: Ab 1. Februar ist er der neue Betriebsleiter des Tourismus Service Hörnum.



Sieben Vorgänger in zwei Jahrzehnten



Damit wird der Hildesheimer als achter Fachmann seit 2003 für die touristischen Geschicke der Gemeinde im Inselsüden verantwortlich zeichnen. Dass es in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten eine so hohe Fluktuation auf dieser Position gegeben hat, mag auch mit den politischen Spannungen zwischen der CDU und der Allgemeinen Wählergemeinschaft Hörnums (AWGH) zusammenhängen. Doch „die Einigung auf Peter Ulf Geisler als neuen Betriebsleiter erfolgte einstimmig“ erklärt Hörnums Bürgermeister Rolf Speth (AWGH).

Beste Voraussetzungen also für den vormaligen Pressesprecher und Manager einer international agierten Kreuzfahrtreederei, der bis September selbst noch den Weg in die Kommunalpolitik gesucht hat: Der 48-Jährige kandidierte für den Bürgermeisterposten der Gemeinde Nordstemmen nahe Hildesheim:

Ich wollte mich für meine Heimat einsetzen. Peter Ulf Geisler

Gewonnen hat er zwar nicht, sich aber durch seine Agilität und neue digitale Wege einen Namen gemacht und einen Achtungserfolg errungen, wie die Redakteure der Hildesheimer Allgemeinen bestätigen. „Ich kenne die politischen Spielchen“, stellt Geisler klar und fügt mit Blick auf Hörnum hinzu:

Ich werde mich aber aus der Hörnumer Politik raushalten, zuständig bin ich für den Tourismus. Ob die Politik sich verträgt oder nicht, ist mir egal. Peter Ulf Geisler



Hörnum soll eine eigene Marke werden





Was Peter Ulf Geisler an der neuen Position maßgeblich reizt, sind die touristische Herausforderung in Hörnum und die Möglichkeit, seine Ideen und Konzepte für den Ort zu realisieren. Dort wurde bereits einiges von seinen zahlreichen Vorgängern begonnen, vieles ist aber noch nicht abgeschlossen. Vor allem der Campingplatz soll neu aufgestellt und vermarktet werden.

Er setze sich ungern an einen gedeckten Tisch, stellt Peter Ulf Geisler klar, vielmehr möchte er die Neupositionierung Hörnums selbst in die Hand nehmen und professionell vorantreiben. Dabei geht es ihm nicht darum den Ort neu zu erfinden. Der Tourismusprofi möchte vielmehr eine Marke „Hörnum“ kreieren, die ihre eigene Strahlkraft entwickelt - über die Grenzen Sylts hinaus bis in den internationalen Bereich hinein.

Vor allem durch die insularen Fluganbindungen nach Österreich und in die Schweiz sieht er bislang ungenutzte Potenziale und kehrt damit auf für ihn vertrautes Terrain zurück. Als Verkaufsleiter – Head of Sales and Marketing - des Flughafen Mannheim hat er nach eigener Aussage maßgeblich an der Flugverbindung nach Sylt mitgearbeitet. Partner auf insularer Seite war Peter Douven, Geschäftsführer des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS). Professionelle Kontakte nach Sylt bestehen also bereits. Und auch privat ist Peter Ulf Geisler der Insel schon seit Kindertagen verbunden. Sein Vater war als Soldat auf Sylt stationiert, Aufenthalte in Puan Klent als Schüler und Betreuer folgten ebenso wie Familienurlaube mit seiner Frau und seinem Kind in Rantum. „In Hörnum waren wir deshalb meist zu einem Tagesausflug“, erzählt er.



Hafen wird die gute Stube



Dann skizziert er, wie sich der Ort heute für ihn präsentiert: „Nach meiner Einschätzung hat Hörnum das größte Potenzial aller Orte auf der Insel, das noch weiterentwickelt werden kann. Viele haben Hörnum einfach noch nicht auf ihrer touristischen Landkarte.“ Um das zu ändern, setzt Geisler auf neue Wege in der Digitalisierung der Angebote. Eine App für die Kurkarte kann er sich vorstellen, einen umfassenden Marketingauftritt in den digitalen Medien. Vor allem junge Familien, Naturliebhaber und Sportler habe er als Zielgruppe im Blick. Seine Kontakte in die Kreuzfahrtszenen könnten ihm dabei helfen. Eine Kreuzfahrt von Hamburg nach Hörnum wäre denkbar, hanseatische Golfer würden den Budersand-Golfplatz nutzen, die weiteren Gäste das Naturerlebnis genießen.

„Die stellvertretende Bürgermeisterin hat mir schon mit auf dem Weg gegeben, dass hier kein Rummelplatz entstehen soll“, erzählt Peter Ulf Geisler und macht deutlich, dass dieses auch nicht sein Ziel sein wird. „Der Hafen sollte zur guten Stube von Hörnum werden, zu einem Marktplatz, einem Treffpunkt. Doch ohne Kirmesgefühl.“



Vertrag ist auf zwei Jahre befristet



Um dieses Ziel zu erreichen, möchte Geisler bei Bedarf auch mit den anderen Touristikern der Insel zusammenarbeiten:

Sylt ist die wohl am besten touristisch aufgestellte Destination in Deutschland überhaupt. Davon kann und sollte auch Hörnum profitieren. Peter Ulf Geisler

Sobald Peter Ulf Geisler sich sicher ist, dass er als Nummer acht der richtige Mann in Hörnum ist, wird auch seine Familie nachkommen. „ Mein Vertrag ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Der Job, den ich mache, ist eine Managementaufgabe, und ich werde an meinem Erfolg gemessen. Da möchte ich mir schon sicher sein, dass es klappt, bevor ich in meiner alten Heimat alle Zelte abbreche.“