Frischer Anstrich für Toiletten

17. Juni 2019, 09:23 Uhr

Westerland | Wegen der vielen Kritzeleien an Wänden und Decken waren die öffentlichen Toiletten am Rathaus kein Aushängeschild für die Gemeinde. Seit gestern ist ein Malerunternehmen im Einsatz, um die Wände wieder weiß zu streichen. Für die Sanierungsarbeiten bleiben die Toiletten an der Stephanstraße voraussichtlich bis Montag, 24. Juni, geschlossen. Die nächsten öffentlichen Toiletten befinden sich an der Neuen Mitte (Neue Str. 6) oder im Bahnhof Westerland.