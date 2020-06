TUI investiert auf Sylt : Frischer Anstrich für größtes Sylter Hotel

Dorfhotel in Rantum wird für mehrere Millionen Euro renoviert und erhält nächstes Jahr einen neuen Namen.

von Ralf Henningsen

30. Juni 2020, 17:16 Uhr

Rantum | Die Insel ist voll, nach dem Corona-Lockdown läuft das Geschäft auch im Rantumer TUI-Dorfhotel richtig gut. Hoteldirektor Gabor Hnizdo spricht sogar von „sagenhaften Gästezahlen“, für den Juni und den Juli gäbe es keine Einbußen. Doch die Tage des „Dorfhotels“ sind gezählt: Ab nächstes Jahr heißt das größte Sylter Hotel „TUI Blue Sylt“.

Die TUI Group, weltweit führender Touristikkonzern mit Sitz in Hannover, ordnet ihr Hotelangebot neu. Die Marke „Dorfhotel“, zu der mittlerweile nur noch drei Häuser in Fleesensee, Boltenhagen und Rantum gehören, verliert an Bedeutung. Das Sylter Vier-Sterne-Hotel wurde im Sommer 2007 auf einem ehemaligen Bundeswehrareal auf der Wattseite am Rantumbecken eröffnet – trotz lautstarker Proteste gegen diese neue Form des Massentourismus auf Sylt mit 550 Betten. Damals galten Familien als vielversprechende Zielgruppe, das Dorfhotel mit seinen 159 Wohneinheiten in zwölf Gästehäusern, einem Kinder- und Jugendhaus und einem Spa sollte eine neue Gästeklientel für Sylt erschließen. Die Angst der Sylter Hotellerie vor einer neuen Billigkonkurrenz bewahrheitete sich indes nicht.

Der Name TUI Blue spielt qualitativ in einer höheren Klasse, das Hotelprodukt richtet sich an „lifestyle- und erlebnisorientierte Urlauber mit Interesse an lokaler Kultur und authentischen Erlebnissen.“ Das Sylter Dorfhotel sei das erste Haus an der deutschen Küste, das in „TUI Blue“ aufgeht, erläuterte Hoteldirektor Gabor Hnizdo im Gespräch mit der Sylter Rundschau.

Für Hnizdo der entscheidende Punkt: Das TUI-Blue-Angebot unterscheidet nach drei Zielgruppen – es gibt „For Two“, „For Families“ und „For All“. Das Rantumer Haus gehört künftig zum „For All“-Segment, „wir öffnen uns für alle Zielgruppen.“ Heute sei der Anteil der Kinder unter den Dorfhotel-Gästen sehr hoch. „Den wollen wir beibehalten, aber wir öffnen uns nun auch für andere Zielgruppen, also Alleinreisende und Paare.“ An der professionellen Kinder- und Jugendbetreuung mit einem großen Team werde sich jedoch nichts ändern.

Die Einordnung unter „TUI Blue“ sei für das Rantumer Haus gut, weil es gemeinsam mit 100 anderen Hotels künftig von einem schlagkräftigen Marketing beworben wird und weil damit weitere Investitionen auf Sylt ermöglicht werden, erklärte Hnizdo. „Jedes Hotel braucht irgendwann eine Frischzellenkur, und ich bin froh, dass wir sie rechtzeitig machen“, sagte der aus Bad Homburg stammende Hoteldirektor. Und im April gehe es dann mit neuem Elan unter einem anderen Namen weiter. Preiserhöhungen seien für 2021 aber nicht geplant.

Der erste Schritt der Renovierung ist gleich der weithin sichtbarste: Alle Häuser erhalten ab Juli einen neuen Anstrich. Nach 14 Jahren sehe man ihnen die Witterungseinflüsse an, meint Hnizdo. „Wir haben nun deutlich dezentere Farben ausgesucht, damit die Häuser nicht mehr so grell in der Landschaft stehen.“ Ebenfalls schon im laufenden Betrieb bekommen alle drei Spielplätze des Dorfhotels neue Spielgeräte.

In der größten Renovierungsphase vom 4. Januar bis 31. März 2021 schließt das Dorfhotel. Alle Zimmer bekommen eine neue Inneneinrichtung, in den Schlafzimmern werden die Betten, Nachttische und Teppiche ersetzt. Damit einher geht ein neues Beleuchtungskonzept für die Wohnräume und Flure und eine schnellere Internetversorgung.

Ein Facelift bekommen auch der Saunabereich im Spagebäude und die Lobby im Haupthaus. Im Hauptrestaurant „Achtern Diek“ soll es künftig ruhiger zugehen: Das Büffet-Restaurant bekommt einen organischen Schallschutz mit echtem Moos an der Decke. Und für den Parkplatz vor dem Haus hat ein Sylter Gartenbauunternehmen den Auftrag bekommen, das Gelände mit Grünpflanzen einzufrieden.

Für die Mitarbeiter ist der neue Hotelname mit einem Arbeitgeberwechsel verbunden. Statt für die Berliner Hotelbetriebsgesellschaft GBI sind sie ab 1. Januar für TUI tätig. „Alle 84 Mitarbeiter werden mit allen Rechten und Ansprüchen übernommen.“ Auch für Hnizdo ändert sich nichts: „Ich werde das Hotel auch nach dem Umbranding genauso weiterführen.“