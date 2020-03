Friesisch-Österreichische Freundschaft gefeiert sc

Avatar_shz von shz.de

Westerland | Am Freitag waren nicht nur der österreichische Generalkonsul Robert Eberwein (l.) aus der Botschaft in Berlin mit Frau und Kind zu Gast im Rathaus Westerland, sondern mit ihnen auch rund 40 Österreicher, die ihr Leben zum Teil bereits seit vielen Jahren auf Sylt verbringen. Konsul Eberwein zeigte sich in seiner Rede beeindruckt: „Dass von den rund 100 auf Sylt lebenden Österreichern fast die Hälfte gekommen ist, zeugt von einem hervorragenden Zusammenleben auf der Insel.“ Auch Bürgermeister Nikolas Häckel freute sich über das gute Miteinander. Entstanden war die Idee zu dem friesisch-österreichischen Meet & Greet auf einem früheren Treffen zwischen Häckel und Eberwein. Sein Sohn Ferdinand feierte am Freitag Geburtstag – er durfte sich über ein Geburtstagsständchen freuen. Bei Sylter Leckereien, österreichischen Weinen und angeregten Gesprächen wurde anschließend die deutsch-österreichische Freundschaft zelebriert.