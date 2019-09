Mittwoch im Sylt Museum : Friesisch ist auch in New York zuhause

Vortrag über Auswanderung von Nordfriesen am Mittwoch im Keitumer Museum.

15. September 2019, 16:58 Uhr

Keitum | Am Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr lädt der Freundeskreis Sölring Museen zu seinem letzten Vortrag der Reihe 2019 in das Sylt Museum ein. Robert Kleih, Doktorand an der Europa-Universität Flensburg, berichtet in seinem Vortrag von seinen Forschungsergebnissen über die friesischen Auswanderer mit dem Blick auf die heute gelebte Kultur der Nachfahren in ihren Gemeinden.

Die nordfriesische Amerikaauswanderung erstreckte sich über einen Zeitraum von ca. 120 Jahren in mehreren Auswanderungswellen. Innerhalb dieser Wellen veränderten sich die Motivation und die Auswanderungsgebiete der Nordfriesen gewaltig. Ab 1848 suchten die ersten nordfriesischen Auswanderer aus politischen (Schleswig-Holsteinische Erhebung) oder wirtschaftlichen Gründen den Weg in die Neue Welt, hinzu kam zur selben Zeit der Goldrausch in Kalifornien, der eine große Sogkraft auf Auswanderer aus ganz Europa ausübte. Die letzten nordfriesischen Auswanderer kamen nach dem Zweiten Weltkrieg fast gänzlich von Föhr und Amrum, die sich primär im Großraum New York niederließen. Ihnen half dabei ein sehr starkes Netzwerk von bereits ausgewanderten Föhrern und Amrumern.

Nach 1966 ebbte die nordfriesische Amerikaauswanderung ab, die nordfriesische Community in New York verzeichnete in dieser Zeit jedoch eine bis dahin ungewohnte Größe. In New York bestanden mehrere Föhrer und Amrumer Vereine, der größte, der Föhrer und Amrumer Krankenunterstützungsverein, verzeichnete in den 50er und 60er Jahren bis zu 600 Mitglieder. Man traf sich dort regelmäßig, sprach über den Job, die Familie oder die alte Heimat und tat dies alles wie gewohnt auf Föhrer und Amrumer Friesisch. Bis heute gibt es noch einige hundert Nordfriesen in Amerika und deren Nachfahren, die zum Teil noch Nordfriesisch oder Plattdeutsch sprechen.

Robert Kleih geht in seinem Vortrag neben der nordfriesischen Auswanderungsgeschichte besonders auf die aktuelle Situation der Nordfriesen und deren Nachfahren und der nordfriesischen Sprache in den USA ein.