Robert Habeck auf Sylt : Frieden nach langem Muschelstreit

Mit etwas Verspätung legte gestern Vormittag die MS „Koi“ vom Hörnumer Hafen ab. Mit an Bord des modernen Clubschiffes: 250 geladene Gäste, die die Saisoneröffnung der Muschelfischerei miterleben wollten – und natürlich viele Kilogramm Hörnumer Muscheln, die vor Ort frisch zubereitet wurden. Die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Umweltminister Robert Habeck mit seiner Staatssekretärin Anke Erdmann waren gekommen, die Niederländischen Muschelfischer, deren Schiffe im Hörnumer Hafen liegen, die Bürgermeister aller Inselgemeinden sowie Gastronomen und Unternehmer von Sylt und dem nahen Festland. Außerdem – und das war eine Premiere – kamen Vertreter der Naturschutzorganisationen World Wide Fund for Nature (WWF), dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu), dem Landesnaturschutzberband (LNV) und der Schutzstation Wattenmeer, um von ihrer Seite zu demonstrieren, dass sie mit dem im April final vereinbarten „Muschelfrieden“ einverstanden sind.

„Es ist ein kleines Wunder, dass diese Schiffsfahrt so möglich ist, die Naturschützer alle da sind, die Muschelfischer sogar explizit die Naturschützer eingeladen haben und es zu einer Art Freundes-Fahrt geworden ist“, sagte Robert Habeck an Bord der MS „Koi“ gegenüber der Sylter Rundschau. „Es ist uns gelungen, aufeinander zu zugehen und einen Kompromiss zu finden, der die Nutzung auf den Wildmuschelbänken reduziert. Das ist schon ein kleiner Sieg für den Naturschutz“.

Peter Ewaldsen, Geschäftsführer der Erzeugerorganisation schleswig-holsteiner Muschelzüchter, zeigte sich seinerseits ebenfalls zufrieden, auch wenn der Vertrag der Muschelfischerei große Zugeständnisse abverlangen würde. „Lange wurden wir uns nicht einig und nach vielen Jahren des Streits, den die Muschelfischer mit der Landesregierung, der dortigen Fischereiabteilung und vor allen Dingen mit den Naturschützern hatten, konnten wir Eckpunkte festlegen und die Verhandlungen führen.“ Man hätte sich in der Zeit der Gespräche sehr zusammengerauft, betonte er. „Wir sind nicht zu Freunden geworden, haben aber ein Verhältnis zueinander aufgebaut, wie wir es früher nie hatten.“ Und genau dieses Verhältnis hätte dazu geführt, dass ein 15-jähriger Vertrag, der „Muschelfrieden“, entstehen konnte. „Über zehn Millionen Euro sind hier in Saatmuschelanlagen insvestiert worden. Die müssen sich natürlich amortisieren. Das kann man nicht in Fünf-Jahres-Schritten, sondern nur in 15 Jahren“, so Ewaldsen.

Auch Dennis Schaper, Leiter der Schutzstation Wattenmeer in Hörnum, kam mit einem guten Gefühl auf die MS „Koi“: „Das ist erstmalig, dass wir in dieser Konstellation hier zusammen sind. Wir wollen damit zeigen, dass wir zu dem stehen, was vereinbart wurde und das als Erfolg für den Naturschutz verbuchen. Auch wenn es ‚nur‘ ein Kompromiss ist.“ Kernpunkt in dem Vertrag sei für den Naturschützer, dass die Muschelfischer ihre eigenen Saatmuscheln heranziehen würden und man „bewusst keine wilden Bestände abfischt“, so Schaper.

Bei Robert Habeck sind die Verhandlungen mit den Muschelfischern nicht spurlos vorbeigegangen: „Durch diesen langen Prozess ist nicht nur eine formale Lösung entstanden, sondern auch ein menschliches Interesse“, so der Umweltminister. „Ich denke oft: ‚Wie kannst du das, was du da gelernt hast, nutzen, um auch andere Konflikte zu lösen‘“. Er sei sich sicher, dass das aufgebaute Vertrauen mit den Jahren der Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten weiter wachsen und sich als tragfähig erweisen werde, so Habeck.

Info: Muschelfrieden

Am 4. April 2017 wurde nach langen Verhandlungen ein Kompromiss zwischen Schleswig-Holsteins Umwelt- und Fischereiminister Robert Habeck, Naturschutzverbände und Vertreter der Muschelfischerei geschlossen. Kernpunkte dieses Vertrags: Etwa 87 Prozent der Nationalparkfläche sind künftig frei von Muschelfischerei und Muschelkulturwirtschaft. Die Muschelkulturfläche, auf der die Muschelfischer wirtschaften,wurde von 2300 Hektar auf 1700 Hektar reduziert. Davon dürfen bis zu 250 Hektar für Saatmuschelgewinnungsanlagen genutzt werden, also für die Installation von Netzen, an denen sich junge Muscheln ansiedeln und aufwachsen können, bis sie auf die Kulturflächen gebracht werden. Die Fischerei auf wild lebende junge Besatzmuscheln wird eingeschränkt. Sie wird zukünftig noch in vier von acht großen Tidebecken des Wattenmeeres zulässig sein, dafür aber nicht mehr in der Schutzzone 1 des Nationalparks und vier Tidebecken der Zone 2 stattfinden. Die Vereinbarung wird bis Ende 2031 Grundlage der Zusammenarbeit sein.





von Julia Nieß

erstellt am 05.Aug.2017 | 04:53 Uhr