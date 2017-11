Volkstrauertag : „Frieden ist noch lange nicht“

vergrößern 1 von 5 Foto: Boom 1 von 5









von Ralf Henningsen

erstellt am 20.Nov.2017 | 04:32 Uhr

Regen und Sturm, dann wieder Sonne – bei wechselhaftem Wetter gedachten Sylter Bürger gestern am Volkstrauertag den Kriegstoten und Opfern von Gewaltherrschaft. Doch an allen Ehrenmälern waren sich die Redner einig: Der Volkstrauertag ist kein altmodisches Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Freiheit und Demokratie brauchen die Erinnerung an das Unrecht heute mehr denn je.

„Frieden und Freiheit, das sind die Grundlagen jeder menschenwürdigen Existenz“ – mit diesem Zitat des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer begann Manfred Uekermann seine Gedenkrede am Tinnumer Ehrenmal. In Deutschland und vielen anderen Ländern starben Frauen, Männer und Kinder, weil Frieden und Freiheit der Boden entzogen worden war. „Auch jetzt, während wir uns zu einer stillen Stunde des Innehaltens, der Trauer und des Erinnerns versammelt haben, kämpfen woanders Menschen um ihr Leben oder sind in ihrer Freiheit bedroht, ob in Syrien oder irgendwo in den Weiten Afrikas.“ Jeden Tag würden Fernsehbilder von den Konflikten dieser Welt ins Wohnzimmer geliefert. „Flüchtlingsströme aus aller Welt sind unterwegs und machen eines deutlich: Frieden ist noch lange nicht.“

Manfred Uekermann erinnerte auch daran, dass die deutsche Bundeswehr seit über 27 Jahren an internationalen Einsätzen beteiligt ist. Seit fast 15 Jahren stünden Truppen in Afghanistan. „Das ist länger, als die beiden Weltkriege des vorigen Jahrhunderts zusammen gedauert haben.“ Trotzdem sei es im öffentlichen Bewusstsein kaum präsent, dass deutsche Soldaten in fernen Krisengebieten ihr Leben riskieren.

Für den Lister Bürgermeister Ronald Benck ist der Volkstrauertag denn auch „ein Gedenktag, der uns mahnt zu bedenken, wofür wir heute das Kostbarste einsetzen würden, das wir haben – unser Leben.“ Uns bleibe nicht die Frage erspart, ob die Toten, derer wir gedenken, für eine gute Sache oder im guten Glauben gestorben sind.

Pastorin Anja Lochner stellte in der Gedenkstunde am Westerländer Friedrichshain die Opfer in den Vordergrund, ob von Nazi-Tyrannei, von Krieg, von Flucht oder von Terror. „Wir trauern um die Toten der Bürgerkriege von Afghanistan bis Syrien, von Sudan bis zu den Philippinen. Wir gedenken ihrer auch im Wissen, dass wir keinen Weg gefunden haben, ihnen zu helfen und das Morden zu verhindern. Wir denken an die Millionen Menschen im Jemen – Opfer eines Stellvertreterkrieges, bedroht vom Hungertod. Befeuert mit Waffen auch aus Deutschland. Wir gedenken der vielen Tausend, die im Mittelmeer ertranken, weil in unseren reichen Ländern die Sorge um den Wohlstand und Wachstum größer ist als die Nächstenliebe und das Streben nach Gerechtigkeit.“

An der Feierstunde in Westerland beteiligten sich auch Schüler der 6a der Gemeinschaftsschule sowie Joy Hoyer und Klara Ringele aus der Oberstufe des Sylter Gymnasiums. Die Schüler schilderten, was Frieden für sie persönlich bedeutet, und hatten einen Kranz mitgebracht, der neben den Gebinden von Gemeinde, Feuerwehr, DRK, TSV, Schützenverein, Sozialverband und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Ehrenmal niedergelegt wurde.

Bürgermeister Nikolas Häckel erinnerte daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg 14 000 Flüchtlinge auf Sylt gelandet seien. „Nun ist Deutschland Ziel vieler Flüchtlinge, Deutschland als Land des Friedens.“ Es sei eine große Chance, den Flüchtlingen von heute auf Sylt mit Gastfreundschaft zu begegnen.

„Wir erleben heute wieder ein Erstarken von nationalen Tendenzen und Grundstimmungen“, stellte Oliver Ewald bei der Kranzniederlegung am Keitumer Kliff fest. Das sei in bestimmten Bereichen auch nicht zu kritisieren, aber „viele politische Führer nutzen dieses jedoch, um ihr Land gegen andere Staaten abzugrenzen oder andersdenkende Menschen als Staatsfeinde zu diffamieren. In Anbetracht von Millionen Toten in beiden Weltkriegen gilt es, dieser Form von Staatsräson entgegenzutreten.“

Dass Frieden aber nicht nur eine Sache der großen Politik ist, hob die Kampener Bürgermeisterin Steffi Böhm hervor. „Für den Frieden müssen wir alle etwas tun. Es ist an uns, friedlich miteinander zu leben und schon im Alltag eine Atmosphäre zu schaffen, in der keiner aus purem Misstrauen oder aus Unkenntnis angefeindet und ausgegrenzt wird. Wir müssen Frieden schaffen, indem wir miteinander sprechen, einander zuhören, Freude und Kummer teilen, uns gegenseitig helfen, uns die Hände reichen.“