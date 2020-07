Avatar_shz von Wiebke Stitz

31. Juli 2020, 18:18 Uhr

Freiheit, Freiheit – ist das einzige, was zählt. Die Hymne von Marius Müller-Westernhagen haben viele noch im Ohr. Inzwischen über 30 Jahre alt, besingt sie die Ereignisse von 1989, den Fall der Mauer, die Vereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das fast Undenkbare wurde Wirklichkeit: die friedliche Umwälzung politischer und damit menschlicher Verhältnisse. Freiheit ist das einzige, was zählt.

Freiheit verlangen viele in Anbetracht der Corona-Beschränkungen, der Schutz-und Abstandsregeln. Freiheit gerade auch im Urlaub. Besonders Pfiffige tragen falsche Namen in Adress-Listen der Restaurants ein, um einer eventuellen Quarantäne zu entgehen. Täglich findet irgendwo in Deutschland eine Demo im Namen der Freiheit statt. Motto: Ich bin ein freier Mensch, ich lass mir nichts vorschreiben.

Auch Sylt ist nicht coronafrei. Kein Zweifel: Das Virus schränkt unsere gewohnte Freiheit ein. Natürlich müssen wir aufpassen, dass Wachsamkeit sich nicht unversehens in Überwachung verwandelt. Aber mal im Ernst: davon sind wir weit entfernt, oder? Uns allen fehlt so manches. Der Händedruck, die unbefangene Umarmung, endlich mal wieder Party…

Aber Freiheitsberaubung sieht anders aus. Das zu erkennen, genügt ein Blick nach Hongkong, wo die Menschen binnen weniger Wochen ihrer Freiheitsrechte beraubt wurden. Wer sich nicht fügt, wird eingesperrt und Schlimmeres. Freiheit ist das einzige, was zählt.

Freiheit ist ein Sehnsuchtswort. Im Urlaub, am Meer, unter diesem Himmel, vor großem Horizont schlägt es Kapriolen. Hier bekommt es Konturen, eine Ahnung, was das heißt: Freiheit. Sie ist ja viel mehr als freie Markwirtschaft und freie Auswahl zwischen 20 Joghurtsorten und freie Fahrt für freie Bürger. Freiheit ist mehr als Brot und Spiele. Freiheit hat es immer zu tun mit der Freiheit des anderen. Mensch und Natur. Da genau ist die Grenze meiner Freiheit. Wo ich mit der Freiheit, die ich mir nehme, einen anderen schädige. Dadurch, dass ich Covid-19 weitertrage. Zum Beispiel. Frei sein und rücksichtsvoll sein gehören zusammen.

Der Gott der Bibel ist ein Freiheitsliebhaber. Ihr seid zur Freiheit befreit, heißt es da, aber seht zu, dass ihr sie nicht missbraucht. Freiheit: frei von der Angst zu kurz zu kommen, etwas zu verpassen, nicht genug vom Kuchen abzubekommen. Freiheit: Frei aufeinander zu achten, frei mal eine andere als die eigene Perspektive einzunehmen, frei ungewohnte (Denk- und Lebens-) Wege auszuprobieren. Der Gott der Bibel verbindet Freiheit mit Leben und mit Liebe. Solche Freiheit ist in der Tat das einzige, was zählt.

Anja Lochner ist Pastorin der Kirchengemeinde Westerland